Orsted will Arbeiten an US-Windpark nach Gerichtsurteil wieder aufnehmen

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte im August einen Baustopp für das Projekt von Revolution Wind LLC verhängt, einem Gemeinschaftsunternehmen von Orsted und Global Infrastructure Partners. In einer Klage macht Revolution Wind geltend, dass die US-Regierung mit der Blockierung des Baus gegen US-Bundesrecht verstoßen habe./err/mne/men

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 15,49 auf Tradegate (23. September 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um +53,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd..

Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,71DKK. Von den letzten 7 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 520,00DKK was eine Bandbreite von +1.115,22 %/+3.225,87 % bedeutet.