Börse vor Crash wie 1929 – "das größte Risiko sitzt vor dem Bildschirm"

Heute warnt Spitznagel vor Parallelen zum Jahr 1929. Damals ging einem historischen Crash eine spektakuläre Rallye voraus. Er sieht die Märkte derzeit in einer ähnlich euphorischen Phase, die laut seiner Einschätzung noch weiterlaufen könnte. "Das wäre wie Anfang 1929, als die Aktien ihre Gewinne aus den Roaring Twenties deutlich ausbauten." Ein Szenario, das für Universa vorteilhaft wäre: Je bullisher die Anleger, desto günstiger kann der Fonds seine Absicherungen kaufen.

Mark Spitznagel, Gründer des Hedgefonds Universa Investments und Protegé von Nassim Nicholas Taleb, bleibt seiner Rolle als Crash-Prophet treu. "Ich bin der Crash-Typ – und ich bleibe der Crash-Typ", sagt der Investor, der während des Flash Crash 2015 an einem einzigen Tag eine Milliarde US-Dollar verdiente. Auch in den Krisen nach Lehman und während der Pandemie brachte seine Tail-Risk-Strategie Milliarden.

Dabei betont Spitznagel, dass er keine punktgenauen Crash-Termine vorhersagt. Seine Strategie setzt auf exotische Derivate, die in guten Zeiten Geld kosten, sich bei Einbrüchen aber massiv auszahlen. Für Privatanleger sei Markt-Timing riskant: "Das größte Risiko für Anleger ist nicht der Markt – es sind sie selbst", zitiert das Wall Street Journal ihn. Wer durchhalte, könne auch ohne Absicherung langfristig Renditen erzielen – viele täten das aber nicht.

Sein pessimistischer Ausblick gründet auf jahrelangen Rettungsmaßnahmen der US-Regierung, die er mit dem Unterdrücken kleiner Waldbrände vergleicht. Dadurch habe sich "zu viel trockenes Zunder" angesammelt. Mit Aktienbewertungen nahe Rekordniveau könnte eine künftige "Feuerbombe" besonders zerstörerisch wirken.

Kurzfristig hält er die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne dennoch für ideal. Zinssenkungen der Fed könnten den S&P 500 schnell auf 8000 Punkte treiben – ein Plus von 20 Prozent. Historisch passt dieses Muster: In den zwölf Monaten vor einer Baisse erzielte der Index seit 1980 im Schnitt 26 Prozent Rendite, 1929 sogar mehr als das Doppelte.

Hinweise auf Euphorie gibt es reichlich. State Street meldete zuletzt das höchste Aktienengagement institutioneller Anleger seit 2007, kurz vor der Finanzkrise. Auch US-Haushalte haben so viel in Aktien investiert wie nie zuvor. Gleichzeitig ist die Risikoprämie für Investment-Grade-Anleihen auf den niedrigsten Stand seit 1998 gefallen. "Die Märkte sind pervers", resümiert Spitznagel. "Sie existieren, um die Leute zu schikanieren."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



