Knaus Tabbert sacken ab - Margenprognose gesenkt

Im laufenden Geschäftsjahr traut sich Knaus Tabbert nun eine geringere Gewinnmarge zu als zuletzt angepeilt. Der Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller verwies auf den hohen Preisdruck angesichts starker Konkurrenz. Das neue Jahresziel für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) impliziere ein Ergebnis rund 25 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jefferies-Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion./niw/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie

Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,90 % und einem Kurs von 17,42 auf Tradegate (23. September 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um +10,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 185,75 Mio..

Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5200 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro.