    Knaus Tabbert sacken ab - Margenprognose gesenkt

    • Knaus Tabbert-Aktien nach Ausblick um 14% gefallen.
    • Gewinnmarge 2023 niedriger als zuvor prognostiziert.
    • Aktien seit Börsengang 2020 um 50% gestiegen.
    Foto: Knaus Tabbert AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knaus Tabbert sind am Dienstag nach einem gekappten Ausblick des Wohnmobil- und Wohnwagenherstellers eingebrochen. Nachdem sie im frühen Handel noch mit einem moderaten Kursplus auf ein weiteres Hoch seit November vergangenen Jahres gestiegen waren, sackten die Papiere am Nachmittag um bis zu vierzehn Prozent ab.

    Die 21-Tage-Linie als charttechnischer Indikator für den kurzfristigen Trend diente aber als Unterstützung, zuletzt betrug das Minus 9,6 Prozent auf 18,18 Euro. 2025 haben sich die Aktien immer noch um mehr als 50 Prozent erholt, nachdem sie zuvor jahrelang überwiegend unter Druck gestanden hatten. Zum Börsengang im September 2020 waren die Papiere 58 Euro wert.

    Im laufenden Geschäftsjahr traut sich Knaus Tabbert nun eine geringere Gewinnmarge zu als zuletzt angepeilt. Der Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller verwies auf den hohen Preisdruck angesichts starker Konkurrenz. Das neue Jahresziel für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) impliziere ein Ergebnis rund 25 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jefferies-Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion./niw/men

    Knaus Tabbert

    -11,70 %
    +10,41 %
    +19,12 %
    +51,12 %
    -36,12 %
    -26,63 %
    -65,09 %
    -73,84 %
    ISIN:DE000A2YN504WKN:A2YN50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie

    Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,90 % und einem Kurs von 17,42 auf Tradegate (23. September 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um +10,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 185,75 Mio..

    Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
