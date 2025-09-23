    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    BARCLAYS stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 100 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Abspaltung von Aumovio an. Er bleibt aber weiter von der Anlagestory des verbleibenden Conti-Konzerns überzeugt. Er lobt den Fokus auf die Gesamtrendite durch Dividenden, Sonderausschüttungen und mögliche Aktienrückkäufe. Zudem habe das Reifengeschäft mit Blick auf die Bewertung der Konkurrenz Aufholpotenzial./ag/gl

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 56,58EUR auf Tradegate (23. September 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Erwann Dagorne
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 66
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


