RTL-Abend-Show
Stefan Raab lässt die Muskeln spielen
- Erste "Stefan Raab Show" am 24. September auf RTL.
- Bodybuilding im Fokus mit prominenten Gästen.
- Unterhaltsame Aktionen und Straßenumfragen geplant.
KÖLN (dpa-AFX) - Bei der ersten abendfüllenden "Stefan Raab Show" will der Entertainer die Muskeln spielen lassen. Alles dreht sich am Mittwoch (24. September) ab 20.15 Uhr auf RTL um das "Trendthema Bodybuilding".
Raab hat eine Reihe von körpergestählten Gästen in sein Studio eingeladen. Erwartet werden unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, Europameisterin im Bodybuilding. Zu ihnen gesellt sich "Bares für Wahres"-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls aktiver Bodybuilder war. Und es kommen noch mehr Größen dieses Sports: "Das wird ganz stark!"
RTL kündigt darüber hinaus "unterhaltsame Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen" an. Raab hatte in der vergangenen Woche mit fünf viertelstündigen Shows zur besten Sendezeit einen Vorgeschmack auf sein neues Format gegeben. Die Sendung ist vorab auf RTL+ zu streamen./bok/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 35,35 auf Tradegate (23. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -4,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,43 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -20,00 %/+17,14 % bedeutet.
Also wenn RTL jetzt auch eine Gewinnwarnung raushauen sollte wäre ich zumindestens verwundert warum man dann mit seinem Rückkaufangebot nicht bis danach gewartet hat. Auf die paar Wochen wäre es sicher nicht angekommen und die Chance auf eine höhere Andienung zum evt. günstigeren Preis wäre größer gewesen.
Mein Lieblingsthema RTL Aktie:
Daher beabsichtigt die RTL Group, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt um weitere rund 0,8 Millionen Aktien fortzusetzen. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.