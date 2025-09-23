    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    RTL-Abend-Show

    Stefan Raab lässt die Muskeln spielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erste "Stefan Raab Show" am 24. September auf RTL.
    • Bodybuilding im Fokus mit prominenten Gästen.
    • Unterhaltsame Aktionen und Straßenumfragen geplant.
    RTL-Abend-Show - Stefan Raab lässt die Muskeln spielen
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Bei der ersten abendfüllenden "Stefan Raab Show" will der Entertainer die Muskeln spielen lassen. Alles dreht sich am Mittwoch (24. September) ab 20.15 Uhr auf RTL um das "Trendthema Bodybuilding".

    Raab hat eine Reihe von körpergestählten Gästen in sein Studio eingeladen. Erwartet werden unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, Europameisterin im Bodybuilding. Zu ihnen gesellt sich "Bares für Wahres"-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls aktiver Bodybuilder war. Und es kommen noch mehr Größen dieses Sports: "Das wird ganz stark!"

    RTL kündigt darüber hinaus "unterhaltsame Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen" an. Raab hatte in der vergangenen Woche mit fünf viertelstündigen Shows zur besten Sendezeit einen Vorgeschmack auf sein neues Format gegeben. Die Sendung ist vorab auf RTL+ zu streamen./bok/DP/men

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 35,35 auf Tradegate (23. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -4,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.

