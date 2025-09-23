S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder gesperrt

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - In den Herbstferien wird wieder die S-Bahn-Strecke zwischen dem Osten Frankfurts und Offenbach gesperrt. Ab Donnerstagabend, 2. Oktober, fahren keine Bahnen mehr, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Betroffen sind die Linien S1, S2, S8 und S9. Bereits in den Sommerferien ging wegen Bauarbeiten auf der wichtigen Pendelstrecke nichts mehr.

Die Bahnen fahren nicht zwischen Frankfurt-Ostendstraße und Offenbach-Ost. Gesperrt wird der Abschnitt am 2. Oktober um 21 Uhr, die erste Bahn fährt dann den Plänen zufolge wieder am 20. Oktober um 5 Uhr.