    Ziel 100 Millionen Kunden

    Revolut investiert Milliarden

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolut plant 11,5 Mrd. Euro Investitionen global.
    • 10.000 neue Jobs weltweit bis 2027 angestrebt.
    • Harte Konkurrenz in Deutschland, Wachstum langsamer.
    Ziel 100 Millionen Kunden - Revolut investiert Milliarden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Neobank Revolut treibt mit Milliardensummen ihr Wachstum im umkämpften Bankenmarkt voran. In den nächsten fünf Jahren seien global Investitionen von 11,5 Milliarden Euro geplant, teilte das Unternehmen zur Eröffnung seines neuen Hauptsitzes in London mit. Im Zuge der Investments sollten 10.000 neue Jobs weltweit entstehen. Ziel sei es, bis Mitte 2027 die Marke von 100 Millionen Privatkunden zu erreichen, kündigte der Konkurrent der Berliner Digitalbank N26 und des Neobrokers Trade Republic an.

    Revolut will mit seiner App Bankgeschäfte einfach machen und zum globalen Finanzanbieter aufsteigen. 2015 gegründet und zunächst bei Geldtransfers und Währungsumtausch in Großbritannien aktiv, ist die Neobank auf mehr als 65 Millionen Kunden weltweit gewachsen.

    Rund die Hälfte der Investitionen soll Revolut zufolge nun in die Kernmärkte Großbritannien, Frankreich und USA fließen. Vorgesehen seien etwa 3,4 Milliarden Euro für Großbritannien und 425 Millionen Euro für die USA.

    Die Milliardengelder sollen zudem die Expansion in Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten ermöglichen. Bis 2030 wolle man in über 30 neue Märkte eintreten, darunter Mexiko und Indien. Auch bei Geschäftskunden will Revolut zulegen.

    Harte Konkurrenz in Deutschland

    Die Neobank wächst zwar schnell, in Deutschland hat sie aber Mühe. Hier trifft Revolut auf harte Konkurrenz von Trade Republic, der wesentlich größeren Neobank N26 und etablierten Direktbanken wie ING und DKB.

    Der hiesige Bankenmarkt ist mit Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken zersplittert - nicht zuletzt in viele regionale Häuser. Zudem gelten die Deutschen als wenig digital- und börsenaffin, während sie ihre Ersparnisse gerne in Bankeinlagen stecken. In Deutschland, wo Revolut seit 2022 tätig ist und eine Niederlassung in Berlin hat, solle das Team wachsen, hieß es.

    Zuletzt hatte die Neobank 2,5 Millionen Privatkunden in Deutschland, sprach aber von einem schwierigen Markt. So wachse man in Frankreich schneller. Erst im Mai hat Revolut eine Milliardeninvestition in Paris angekündigt./als/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 21,96 auf Tradegate (23. September 2025, 15:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 66,17 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +0,25 %/+13,92 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
