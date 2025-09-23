    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Jürgen Hasler ist neuer Hauptgeschäftsführer (FOTO)

    Weimar/Berlin (ots) - Wegweisende Entscheidungen hat die
    ZDK-Mitgliederversammlung heute in Weimar getroffen: Die Delegierten wählten
    einstimmig Jürgen Hasler zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er folgt auf Dr.
    Kurt-Christian Scheel, der den ZDK Ende April 2025 verlassen hatte.

    Jürgen Hasler (56) ist seit dem 16. September 2023 als Geschäftsführer Politik,
    Kommunikation und Events beim ZDK tätig und hat die neue Hauptstadtrepräsentanz
    am Gendarmenmarkt aufgebaut. Seit dem 1. Mai 2025 war er Teil der
    bevollmächtigten ZDK-Geschäftsführung, zur der außerdem ZDK-Justiziar Ulrich
    Dilchert und Matthias Kenter, ZDK-Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung,
    gehörten.

    "Wir freuen uns, mit Jürgen Hasler einen neuen Hauptgeschäftsführer gefunden zu
    haben, der den Weg der Neuausrichtung des ZDK in den vergangenen Monaten
    maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben hat", betont ZDK-Präsident Thomas
    Peckruhn. "In seiner bisherigen Funktion ist es ihm zusammen mit seinem Team
    gelungen, den ZDK bei der Politik in Berlin und Brüssel deutlich sichtbarer zu
    machen und unsere Themen an den richtigen Stellen wirksam zu platzieren. Darüber
    hinaus hat er die Kommunikation unseres Verbandes nach innen und außen weiter
    ausgebaut und damit die mediale Wahrnehmung spürbar verbessert."

    Jürgen Hasler hat Politische Wissenschaft, Europa-/Völkerrecht und
    Wirtschaftspolitik in Bonn und Paris studiert, sowie einen MBA Entrepreneurial
    Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

    Die Pressemeldung und ein Foto finden Sie hier
    (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-juergen-hasler-ist-neuer-hauptgeschaeftsfuehrer)
    .

