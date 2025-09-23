ZDK
Jürgen Hasler ist neuer Hauptgeschäftsführer (FOTO)
Weimar/Berlin (ots) - Wegweisende Entscheidungen hat die
ZDK-Mitgliederversammlung heute in Weimar getroffen: Die Delegierten wählten
einstimmig Jürgen Hasler zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er folgt auf Dr.
Kurt-Christian Scheel, der den ZDK Ende April 2025 verlassen hatte.
Jürgen Hasler (56) ist seit dem 16. September 2023 als Geschäftsführer Politik,
Kommunikation und Events beim ZDK tätig und hat die neue Hauptstadtrepräsentanz
am Gendarmenmarkt aufgebaut. Seit dem 1. Mai 2025 war er Teil der
bevollmächtigten ZDK-Geschäftsführung, zur der außerdem ZDK-Justiziar Ulrich
Dilchert und Matthias Kenter, ZDK-Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung,
gehörten.
ZDK-Mitgliederversammlung heute in Weimar getroffen: Die Delegierten wählten
einstimmig Jürgen Hasler zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er folgt auf Dr.
Kurt-Christian Scheel, der den ZDK Ende April 2025 verlassen hatte.
Jürgen Hasler (56) ist seit dem 16. September 2023 als Geschäftsführer Politik,
Kommunikation und Events beim ZDK tätig und hat die neue Hauptstadtrepräsentanz
am Gendarmenmarkt aufgebaut. Seit dem 1. Mai 2025 war er Teil der
bevollmächtigten ZDK-Geschäftsführung, zur der außerdem ZDK-Justiziar Ulrich
Dilchert und Matthias Kenter, ZDK-Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung,
gehörten.
"Wir freuen uns, mit Jürgen Hasler einen neuen Hauptgeschäftsführer gefunden zu
haben, der den Weg der Neuausrichtung des ZDK in den vergangenen Monaten
maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben hat", betont ZDK-Präsident Thomas
Peckruhn. "In seiner bisherigen Funktion ist es ihm zusammen mit seinem Team
gelungen, den ZDK bei der Politik in Berlin und Brüssel deutlich sichtbarer zu
machen und unsere Themen an den richtigen Stellen wirksam zu platzieren. Darüber
hinaus hat er die Kommunikation unseres Verbandes nach innen und außen weiter
ausgebaut und damit die mediale Wahrnehmung spürbar verbessert."
Jürgen Hasler hat Politische Wissenschaft, Europa-/Völkerrecht und
Wirtschaftspolitik in Bonn und Paris studiert, sowie einen MBA Entrepreneurial
Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
Die Pressemeldung und ein Foto finden Sie hier
(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-juergen-hasler-ist-neuer-hauptgeschaeftsfuehrer)
.
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6123660
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
haben, der den Weg der Neuausrichtung des ZDK in den vergangenen Monaten
maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben hat", betont ZDK-Präsident Thomas
Peckruhn. "In seiner bisherigen Funktion ist es ihm zusammen mit seinem Team
gelungen, den ZDK bei der Politik in Berlin und Brüssel deutlich sichtbarer zu
machen und unsere Themen an den richtigen Stellen wirksam zu platzieren. Darüber
hinaus hat er die Kommunikation unseres Verbandes nach innen und außen weiter
ausgebaut und damit die mediale Wahrnehmung spürbar verbessert."
Jürgen Hasler hat Politische Wissenschaft, Europa-/Völkerrecht und
Wirtschaftspolitik in Bonn und Paris studiert, sowie einen MBA Entrepreneurial
Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
Die Pressemeldung und ein Foto finden Sie hier
(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-juergen-hasler-ist-neuer-hauptgeschaeftsfuehrer)
.
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6123660
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Autor folgen