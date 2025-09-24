Noch Potenzial
S&P 500: Goldman erhöht das Kursziel für den Index deutlich
Die Zinssenkung der US-Notenbank in der vergangenen Woche sorgt bei Goldman Sachs für wachsenden Optimismus zum Startschuss ins Schlussquartal des Jahres.
- Zinssenkung der Fed steigert Optimismus bei Goldman.
- S&P-500-Ziel für 2025 auf 6.800 Punkte angehoben.
- Tech-Aktien treiben Markt, Überhitzungstendenzen sichtbar.
Der bekannte Analyst David Kostin hob sein S&P-500-Ziel für 2025 von 6.600 auf 6.800 Punkte an. Gegenüber dem Freitagsschluss von 6.664,36 Punkten entspricht das einem Potenzial von rund 2 Prozent. Damit hat der Stratege sein Kursziel für den Index bereits in diesem Jahr zum vierten Mal angepasst.
Der S&P 500 liegt seit Jahresbeginn über 13 Prozent im Plus – getrieben vom anhaltenden KI-Boom, der die Aktienkurse und Gewinnerwartungen nach oben treibt. Mit der Wiederaufnahme des Lockerungskurses durch die Fed sieht Goldman nun weiteres Aufwärtspotenzial für den Aktienmarkt.
"Unsere Volkswirte rechnen in diesem Jahr mit zwei weiteren Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte und mit zwei weiteren Senkungen im Jahr 2026 – in etwa im Einklang mit den Markterwartungen", schreibt Kostin in einer Notiz an Kunden.
"Da unsere Basisprognose für Wirtschaft und Fed bereits weitgehend in den Kursen eingepreist ist, erwarten wir, dass künftig vor allem die Unternehmensgewinne den Aktienmarkt treiben werden. Hinzu kommt die relativ geringe Positionierung vieler Investoren, die bei einem freundlichen makroökonomischen Umfeld zusätzlichen taktischen Rückenwind für Aktien bedeuten kann."
Der S&P 500 erreichte vergangene Woche mit 6.671,82 Punkten ein neues Allzeithoch. Vor allem Tech-Aktien ziehen den Markt – der Sektor legte seit Jahresbeginn über 28 Prozent zu.
Gleichzeitig zeigen sich aber auch Überhitzungstendenzen: Während Branchenprimus Nvidia 2025 bislang um 31 Prozent zulegte, sprang Paramount Skydance im selben Zeitraum um mehr als 80 Prozent nach oben. Zudem verzeichnen inzwischen über 120 Indexmitglieder Kursgewinne von mindestens 20 % seit Jahresbeginn.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) des S&P 500 – ein Indikator für überkaufte oder überverkaufte Märkte – liegt aktuell bei 73. Damit gilt der Leitindex als überkauft und anfällig für Rücksetzer.
Dennoch behalten die Bullen vorerst die Oberhand.
So hält auch JPMorgan an seiner taktisch positiven Einschätzung fest und prognostiziert für den S&P 500 bis Jahresende einen Anstieg auf 7.000 Punkte.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion