Börsen Start Update
Börsenstart USA - 23.09. - Dow Jones stark +0,64 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.685,43 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: Boeing +3,10 %, 3M +2,26 %, Caterpillar +2,19 %, Chevron Corporation +2,14 %, Goldman Sachs Group +1,99 %
Flop-Werte: Amazon -2,75 %, NVIDIA -2,02 %, Walmart -1,10 %, Procter & Gamble -1,00 %, Microsoft -0,76 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:52) bei 24.694,12 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Intel +4,10 %, Diamondback Energy +3,73 %, Charter Communications Registered (A) +3,51 %, NXP Semiconductors +2,91 %, CSX +2,43 %
Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -4,05 %, Atlassian Registered (A) -3,49 %, Amazon -2,75 %, Shopify -2,70 %, NVIDIA -2,02 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.693,63 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Halliburton +6,30 %, Molina Healthcare +5,46 %, APA Corporation +5,23 %, McKesson +5,09 %, Universal Health Services (B) +4,70 %
Flop-Werte: Oracle -4,55 %, Regeneron Pharmaceuticals -4,05 %, Amazon -2,75 %, Vistra -2,14 %, NVIDIA -2,02 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.