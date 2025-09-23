Börsenstart USA - 23.09. - Dow Jones stark +0,64 %

Der Dow Jones steht bei 46.685,43 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.

Top-Werte: Boeing +3,10 %, 3M +2,26 %, Caterpillar +2,19 %, Chevron Corporation +2,14 %, Goldman Sachs Group +1,99 %

Flop-Werte: Amazon -2,75 %, NVIDIA -2,02 %, Walmart -1,10 %, Procter & Gamble -1,00 %, Microsoft -0,76 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:52) bei 24.694,12 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Intel +4,10 %, Diamondback Energy +3,73 %, Charter Communications Registered (A) +3,51 %, NXP Semiconductors +2,91 %, CSX +2,43 %

Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -4,05 %, Atlassian Registered (A) -3,49 %, Amazon -2,75 %, Shopify -2,70 %, NVIDIA -2,02 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.693,63 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Halliburton +6,30 %, Molina Healthcare +5,46 %, APA Corporation +5,23 %, McKesson +5,09 %, Universal Health Services (B) +4,70 %

Flop-Werte: Oracle -4,55 %, Regeneron Pharmaceuticals -4,05 %, Amazon -2,75 %, Vistra -2,14 %, NVIDIA -2,02 %