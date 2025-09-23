    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHalliburton AktievorwärtsNachrichten zu Halliburton

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Halliburton Aktie auf Höhenflug - 23.09.2025

    Am 23.09.2025 ist die Halliburton Aktie, bisher, um +6,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Halliburton Aktie.

    Besonders beachtet! - Halliburton Aktie auf Höhenflug - 23.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

    Halliburton Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Halliburton Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,30 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.165,74€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Halliburton Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,47 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Halliburton Aktie damit um +3,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Halliburton auf -25,79 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Halliburton Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,10 %
    1 Monat +0,77 %
    3 Monate -5,47 %
    1 Jahr -27,59 %

    Informationen zur Halliburton Aktie

    Es gibt 853 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,24 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 23.09. - Dow Jones stark +0,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Halliburton Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Halliburton

    +6,77 %
    +2,32 %
    -0,33 %
    -5,60 %
    -28,38 %
    -30,38 %
    +66,94 %
    -43,61 %
    +239,86 %
    ISIN:US4062161017WKN:853986



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Halliburton Aktie auf Höhenflug - 23.09.2025 Am 23.09.2025 ist die Halliburton Aktie, bisher, um +6,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Halliburton Aktie.