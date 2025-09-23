Milliarden-Deals in Gefahr! Warum China und USA nicht zueinander finden

Der Streit zwischen den Vereinigten Staaten und China über den Zugang zu Seltenen Erden bleibt weiterhin offen. Das sagte Adam Smith, Leiter einer US-Kongressdelegation, nach Gesprächen mit hochrangigen chinesischen Vertretern in Peking. "Ich glaube nicht, dass wir die Frage der Seltenen Erden gelöst haben", erklärte Smith. Es gebe nach wie vor offene Punkte, die verhandelt werden müssten.

China dominiert den Abbau und die Verarbeitung der Metalle, die für Elektrofahrzeuge ebenso unverzichtbar sind wie für hochentwickelte Rüstungsgüter. Peking nutzte diese Stellung bereits als Hebel, als sich die Handelskonflikte mit den Vereinigten Staaten in den vergangenen Monaten verschärften. Zwar einigten sich beide Regierungen im Juni auf ein Rahmenabkommen, das auch eine chinesische Zusage zur Prüfung von Exportanträgen für Magneten umfasst. Doch Details des Abkommens sind kaum bekannt. US-Handelsvertreter Jamieson Greer erklärte jüngst, die Lieferungen in die Vereinigten Staaten hätten sich "deutlich erholt". Europäische Unternehmen hingegen klagen über Engpässe, die die Produktion gefährden.

Unsicherheit bei TikTok-Deal

Auch beim Thema TikTok äußerte sich Smith zurückhaltend. Ob der chinesische Mutterkonzern ByteDance weiter Einfluss auf den Algorithmus in den Vereinigten Staaten haben werde, sei "nicht vollständig geklärt". Die Vereinigten Staaten verhandeln derzeit über eine Abspaltung der US-Geschäfte von TikTok, die mehrheitlich in amerikanischer Hand liegen soll. Nach Angaben von Regierungssprecherin Karoline Leavitt wird ein Konsortium um Oracle die Kontrolle übernehmen. Konkrete Details stehen noch aus.

Hoffnung auf Wirtschaftsabkommen

US-Botschafter David Perdue erklärte, beide Länder stünden kurz vor einer Einigung über einen milliardenschweren Flugzeugauftrag an Boeing. Der Abschluss des seit Jahren vorbereiteten Geschäfts könne ein zentrales Element einer umfassenderen Handelsvereinbarung werden. Allerdings hänge ein Abschluss auch vom weiteren Verlauf der politischen Gespräche ab.

Sicherheitsfragen im Fokus

Smith, ranghöchster Demokrat im Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses, sprach in Peking zudem die "rasant wachsende nukleare Aufrüstung" Chinas an. Er mahnte, ein offener Dialog sei notwendig, um Fehleinschätzungen zu verhindern: "Wenn man in den Bereich von Hunderten, nahe 1.000 Sprengköpfen, kommt, ist es Zeit für Gespräche."

Gespräche über Stabilität

Die Delegation führte seit Sonntag Treffen mit hochrangigen chinesischen Politikern, darunter Premier Li Qiang, Parlamentspräsident Zhao Leji und Außenminister Wang Yi. Themen waren auch der Handel mit Fentanyl und der Zugang für US-Unternehmen zum chinesischen Markt. Wang betonte die Bedeutung der jüngsten Kontakte auf höchster Ebene: "Ihre Gespräche haben den Ton gesetzt und den Kurs für die bilateralen Beziehungen bestimmt. In letzter Zeit haben sich die Beziehungen stabilisiert. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen das bewahren."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion