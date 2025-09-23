    StartseitevorwÃ¤rtsRohstoffevorwÃ¤rtsÃ–l (Brent) RohstoffvorwÃ¤rtsNachrichten zu Ã–l (Brent)

    Wadephul

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Atomstreit-Treffen mit Araghtschi am Rande der UN

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Wadephul sieht geringe Chancen auf Diplomatie im Iran-Konflikt.
    • E3-Staaten treffen Iran, um letzte Optionen auszuloten.
    • Snapback-Mechanismus setzt Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft.
    Wadephul - Atomstreit-Treffen mit Araghtschi am Rande der UN
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - AuÃŸenminister Johann Wadephul rechnet kaum noch damit, dass im Atomstreit mit dem Iran eine Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen abgewendet werden kann. Deutschland, Frankreich und GroÃŸbritannien (E3) wÃ¼rden sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi treffen, um dazu "letzte MÃ¶glichkeiten" auszuloten, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten.

    "Dabei muss jedoch allen klar sein, dass nach all der Hinhaltetaktik Irans die MÃ¶glichkeiten und die Chancen, noch zu einer diplomatischen LÃ¶sung vor der AuslÃ¶sung der Sanktionen zu kommen, auÃŸerordentlich gering sind", sagte Wadephul. "Seit Jahren missachtet Iran seine Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung", fÃ¼gte er hinzu. "Wir haben daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen und den sogenannten Snapback-Mechanismus ausgelÃ¶st, mit dem die internationalen Sanktionen gegen Iran zum Ende dieser Woche wieder eingesetzt werden."

    Wadephul fordert von Teheran glaubwÃ¼rdige MaÃŸnahmen

    Klar sei: Iran dÃ¼rfe niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen, sagte der BundesauÃŸenminister. Das bedeute aber nicht das Ende von Diplomatie. Die E3 seien auch nach Inkrafttreten von Sanktionen weiter verhandlungsbereit. Wadephul machte aber deutlich: "Der Iran muss nur verstehen, dass wir von ihm konkrete, nachvollziehbare und glaubwÃ¼rdige MaÃŸnahmen erwarten, die erkennen lassen, dass er dauerhaft auf den Besitz einer Atomwaffe verzichtet."

    Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte am Freitag gegen eine Resolution gestimmt, die zum Ziel hatte, dass der Iran weiterhin von Sanktionen verschont bleiben sollte. Damit dÃ¼rften die StrafmaÃŸnahmen aus den Jahren 2006 bis 2010 gegen Teheran wie geplant ab 28. September deutscher Zeit (27. September Mitternacht US-Zeit) wieder greifen.

    Snapback-Mechanismus dÃ¼rfte wieder in Kraft gesetzt werden

    Berlin, London und Paris gehÃ¶ren zu den Vertragsstaaten des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Die drei Staaten hatten den sogenannten Snapback-Mechanismus zur WiedereinfÃ¼hrung der Sanktionen Ende August in Gang gesetzt, weil der Iran ihrer Ansicht nach grundlegend gegen die Vereinbarungen des Atomdeals von 2015 verstÃ¶ÃŸt. Als Beispiel wird etwa die Anreicherung von Uran genannt, die weit Ã¼ber die Werte hinausgeht, die fÃ¼r zivile Zwecke nÃ¶tig sind./bk/DP/stw




    Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte


    Community BeitrÃ¤ge zu Ã–l (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community Ã¼ber Ã–l (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zÃ¤hlt zu den fÃ¼hrenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. GestÃ¼tzt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhÃ¤ngig, zuverlÃ¤ssig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschlieÃŸlich fÃ¼r private und nicht kommerzielle Internetangebote zulÃ¤ssig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulÃ¤ssig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wadephul Atomstreit-Treffen mit Araghtschi am Rande der UN AuÃŸenminister Johann Wadephul rechnet kaum noch damit, dass im Atomstreit mit dem Iran eine Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen abgewendet werden kann. Deutschland, Frankreich und GroÃŸbritannien (E3) wÃ¼rden sich am Rande der UN-Vollversammlung in New …