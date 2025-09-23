Atomstreit-Treffen mit Araghtschi am Rande der UN

"Dabei muss jedoch allen klar sein, dass nach all der Hinhaltetaktik Irans die MÃ¶glichkeiten und die Chancen, noch zu einer diplomatischen LÃ¶sung vor der AuslÃ¶sung der Sanktionen zu kommen, auÃŸerordentlich gering sind", sagte Wadephul. "Seit Jahren missachtet Iran seine Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung", fÃ¼gte er hinzu. "Wir haben daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen und den sogenannten Snapback-Mechanismus ausgelÃ¶st, mit dem die internationalen Sanktionen gegen Iran zum Ende dieser Woche wieder eingesetzt werden."

NEW YORK (dpa-AFX) - AuÃŸenminister Johann Wadephul rechnet kaum noch damit, dass im Atomstreit mit dem Iran eine Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen abgewendet werden kann. Deutschland, Frankreich und GroÃŸbritannien (E3) wÃ¼rden sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi treffen, um dazu "letzte MÃ¶glichkeiten" auszuloten, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten.

Wadephul fordert von Teheran glaubwÃ¼rdige MaÃŸnahmen



Klar sei: Iran dÃ¼rfe niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen, sagte der BundesauÃŸenminister. Das bedeute aber nicht das Ende von Diplomatie. Die E3 seien auch nach Inkrafttreten von Sanktionen weiter verhandlungsbereit. Wadephul machte aber deutlich: "Der Iran muss nur verstehen, dass wir von ihm konkrete, nachvollziehbare und glaubwÃ¼rdige MaÃŸnahmen erwarten, die erkennen lassen, dass er dauerhaft auf den Besitz einer Atomwaffe verzichtet."

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte am Freitag gegen eine Resolution gestimmt, die zum Ziel hatte, dass der Iran weiterhin von Sanktionen verschont bleiben sollte. Damit dÃ¼rften die StrafmaÃŸnahmen aus den Jahren 2006 bis 2010 gegen Teheran wie geplant ab 28. September deutscher Zeit (27. September Mitternacht US-Zeit) wieder greifen.

Snapback-Mechanismus dÃ¼rfte wieder in Kraft gesetzt werden

Berlin, London und Paris gehÃ¶ren zu den Vertragsstaaten des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Die drei Staaten hatten den sogenannten Snapback-Mechanismus zur WiedereinfÃ¼hrung der Sanktionen Ende August in Gang gesetzt, weil der Iran ihrer Ansicht nach grundlegend gegen die Vereinbarungen des Atomdeals von 2015 verstÃ¶ÃŸt. Als Beispiel wird etwa die Anreicherung von Uran genannt, die weit Ã¼ber die Werte hinausgeht, die fÃ¼r zivile Zwecke nÃ¶tig sind./bk/DP/stw



