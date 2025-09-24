    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Im Wettfieber

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robinhood profitiert massiv von Sportwetten – Top-Analyst hebt Kursziel

    Piper Sandler sieht in Prognosemärkten enormes Potenzial für Robinhood, doch rechtliche Unsicherheiten rund um Sportwetten bleiben ein Risiko.

    Für Sie zusammengefasst
    Im Wettfieber - Robinhood profitiert massiv von Sportwetten – Top-Analyst hebt Kursziel
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

    Die US-Tradingplattform Robinhood erzielt nach Einschätzung von Piper Sandler bereits rund 200 Millionen US-Dollar Umsatz aus Prognosemärkten, insbesondere Sportwetten. Analyst Patrick Moley bezeichnete diese Entwicklung in einer Mitteilung an Kunden als "signifikante Wachstumschance" für das Unternehmen.

    Die Investmentbank erhöhte ihr Kursziel für die Robinhood-Aktie von 120 auf 140 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent entspricht. Piper Sandler behielt zudem die Einstufung "Overweight" bei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Robinhood Markets Inc!
    Long
    117,49€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    135,00€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 11,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Patrick Moley zählt zu den renommiertesten Stimmen an der Wall Street. Laut Daten von TipRanks.com erreicht er eine Erfolgsquote von 84 Prozent und erzielt im Durchschnitt eine Rendite von 47,2 Prozent pro Empfehlung. Damit gehört er zu den Top 40 unter mehr als 10.000 erfassten Analysten.

    Kalshi als Wachstumsmotor

    Eine Schlüsselrolle spielt die Handelsplattform Kalshi, die bestimmte Event-Kontrakte in Robinhood integriert hat. Laut Piper Sandler steuert Kalshi im September auf ein Rekordvolumen an abgeschlossenen Wetten zu, nicht zuletzt durch den Ausbau von NFL- und NCAA-Märkten. Diese Entwicklung könnte sowohl Robinhood als auch dessen Aktionären zugutekommen.

    Die beiden Unternehmen teilen sich die Einnahmen zu gleichen Teilen. Für jeden abgeschlossenen Kontrakt fällt laut Piper Sandler eine Gebühr von zwei Cent an.

     

    Regulatorische Risiken im Fokus

    Trotz der Dynamik gibt es Unsicherheiten. Mehrere US-Bundesstaaten haben Kalshi aufgefordert, keine Sportwetten mehr anzunehmen. Behördenvertreter argumentieren, dass die angebotenen Kontrakte gegen lokale Glücksspielgesetze verstoßen. Kalshi bestreitet diese Vorwürfe und hat juristische Schritte eingeleitet, um die regulatorischen Auflagen anzufechten.

    Analystenkonsens positiv

    Die Einschätzung von Piper Sandler deckt sich mit dem breiteren Markt. Zwei Drittel der insgesamt 23 Analysten, die Robinhood laut LSEG-Daten beobachten, empfehlen die Aktie derzeit zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Wettfieber Robinhood profitiert massiv von Sportwetten – Top-Analyst hebt Kursziel Piper Sandler sieht in Prognosemärkten enormes Potenzial für Robinhood, doch rechtliche Unsicherheiten rund um Sportwetten bleiben ein Risiko.