Robinhood profitiert massiv von Sportwetten – Top-Analyst hebt Kursziel

Die Investmentbank erhöhte ihr Kursziel für die Robinhood-Aktie von 120 auf 140 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent entspricht. Piper Sandler behielt zudem die Einstufung "Overweight" bei.

Die US-Tradingplattform Robinhood erzielt nach Einschätzung von Piper Sandler bereits rund 200 Millionen US-Dollar Umsatz aus Prognosemärkten, insbesondere Sportwetten. Analyst Patrick Moley bezeichnete diese Entwicklung in einer Mitteilung an Kunden als "signifikante Wachstumschance" für das Unternehmen.

Patrick Moley zählt zu den renommiertesten Stimmen an der Wall Street. Laut Daten von TipRanks.com erreicht er eine Erfolgsquote von 84 Prozent und erzielt im Durchschnitt eine Rendite von 47,2 Prozent pro Empfehlung. Damit gehört er zu den Top 40 unter mehr als 10.000 erfassten Analysten.

Kalshi als Wachstumsmotor

Eine Schlüsselrolle spielt die Handelsplattform Kalshi, die bestimmte Event-Kontrakte in Robinhood integriert hat. Laut Piper Sandler steuert Kalshi im September auf ein Rekordvolumen an abgeschlossenen Wetten zu, nicht zuletzt durch den Ausbau von NFL- und NCAA-Märkten. Diese Entwicklung könnte sowohl Robinhood als auch dessen Aktionären zugutekommen.

Die beiden Unternehmen teilen sich die Einnahmen zu gleichen Teilen. Für jeden abgeschlossenen Kontrakt fällt laut Piper Sandler eine Gebühr von zwei Cent an.

Regulatorische Risiken im Fokus

Trotz der Dynamik gibt es Unsicherheiten. Mehrere US-Bundesstaaten haben Kalshi aufgefordert, keine Sportwetten mehr anzunehmen. Behördenvertreter argumentieren, dass die angebotenen Kontrakte gegen lokale Glücksspielgesetze verstoßen. Kalshi bestreitet diese Vorwürfe und hat juristische Schritte eingeleitet, um die regulatorischen Auflagen anzufechten.

Analystenkonsens positiv

Die Einschätzung von Piper Sandler deckt sich mit dem breiteren Markt. Zwei Drittel der insgesamt 23 Analysten, die Robinhood laut LSEG-Daten beobachten, empfehlen die Aktie derzeit zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



