Stuttgarter Flughafen verliert Direktverbindung nach Paris

Die Entscheidung der Airline folge einer umfassenden Analyse und spiegele die veränderten Marktbedingungen wider - insbesondere die zunehmende Attraktivität des Hochgeschwindigkeitszugs auf dieser Strecke als Alternative, hieß es laut Mitteilung des Flughafens. Mit dem ICE oder TGV ist es möglich, die Strecke von Stuttgart nach Paris in weniger als dreieinhalb Stunden zurückzulegen./rwi/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 11,83 auf Tradegate (23. September 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,87 %.

Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,300EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -6,82 %/+18,59 % bedeutet.