Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 1
Performance 1M: +4,46 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 2
Performance 1M: -3,63 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 3
Performance 1M: -10,94 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 4
Performance 1M: -9,86 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: -13,19 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 6
Performance 1M: -8,68 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 7
Performance 1M: -13,93 %
