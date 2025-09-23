Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AIXTRON
Tagesperformance: +5,59 %
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 1
Performance 1M: +10,51 %
Performance 1M: +10,51 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 2
Performance 1M: +13,27 %
Performance 1M: +13,27 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 3
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 4
Performance 1M: +10,54 %
Performance 1M: +10,54 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 5
Performance 1M: -8,29 %
Performance 1M: -8,29 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 6
Performance 1M: +9,56 %
Performance 1M: +9,56 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 7
Performance 1M: -9,86 %
Performance 1M: -9,86 %
Evotec
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 8
Performance 1M: +3,45 %
Performance 1M: +3,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte