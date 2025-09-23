Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
adidas
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 1
Performance 1M: +4,46 %
Performance 1M: +4,46 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 2
Performance 1M: +3,08 %
Performance 1M: +3,08 %
L'Oreal
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 3
Performance 1M: -8,80 %
Performance 1M: -8,80 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 4
Performance 1M: -10,94 %
Performance 1M: -10,94 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 5
Performance 1M: -9,86 %
Performance 1M: -9,86 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 6
Performance 1M: +1,05 %
Performance 1M: +1,05 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 7
Performance 1M: -5,91 %
Performance 1M: -5,91 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte