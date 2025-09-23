Bioxyne Ltd

Bioxyne (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6) ist ein internationaler Hersteller neuartiger Arzneimittel - u.a. von GMP-zertifiziertem, medizinischem Cannabis und anderen innovativen Wirkstoffen. Dank einer gesunden, finanziellen Basis, einem starken Wachstum, etablierten Partnerschaften und einer baldigen Notierung in Frankfurt baut das Unternehmen seine Präsenz im europäischen Gesundheitsmarkt weiter aus.

Der Markt für Psychopharmaka befindet sich in einer spannenden Transformation. Denn statt herkömmlicher Wirkstoffe werden zunehmen auch Psychedelika zur Behandlung psychischer Erkrankungen erforscht. Eine Vorreiterrolle spielt dabei Australien: Der Kontinent hat bereits seit 2023 den Pilzwirkstoff Psilocybin sowie MDMA zugelassen. Medizinisches Cannabis wird dagegen bereits in einigen Ländern rund um den Globus verordnet - zum Beispiel für Schmerzpatienten¹.

Während viele Märkte noch im Aufbau sind, gelten Großbritannien und andere EU-Länder als entscheidende Wachstumstreiber: Seit der Deregulierung Anfang 2025 zählt beispielsweise Deutschland zu den größten Absatzmärkten für medizinisches Cannabis in Europa. Unternehmen, die über GMP-zertifizierte Herstellungsprozesse verfügen und höchste Qualitätsstandards erfüllen, profitieren davon besonders. Denn sie sichern sich frühzeitig den Zugang zu Kliniken, Apotheken, internationalen Vertriebspartnern und einem lukrativen Markt. Laut Daten von Bioxyne dürfte Deutschland voraussichtlich im Jahr 2025 rund 150 Tonnen medizinische Cannabisblüten verbrauchen, was einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro entspricht.

BLS zielt dabei insbesondere auf den B2B-Blütenmarkt ab und rechnet damit, im Geschäftsjahr 2026 etwa zehn Tonnen nach Deutschland zu liefern.

Bioxyne: Profitabler Konzern mit starker Marktposition

Bioxyne Limited (ASX: BXN) ist ein australisches Pharmaunternehmen, das seit 2000 besteht und über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) international tätig ist². BLS ist einer der wenigen Hersteller mit einer Lizenz für medizinisches Cannabis, Psilocybin und MDMA und betreibt Produktionsstandorte in Australien, Japan, Großbritannien und Tschechien.

In Deutschland ist Bioxyne über einen groß angelegten Liefervertrag mit Farmakem d.o.o. und Adrex Pharmaceuticals GmbH aktiv geworden. Ab September 2025 wird das Unternehmen GMP-zertifizierte Cannabisblüten in erheblichem Umfang liefern, darunter 14 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) registrierte Sorten. Auch bietet der australische Konzern im Segment medizinisches Cannabis ein breites Portfolio an Darreichungsformen – von Blüten und Kapseln über Pastillen bis hin zu Vapes. Besonders hervorzuheben ist die weltweit größte Produktionskapazität für medizinische Cannabis-Pastillen, die wegen ihrer standardisierten Dosierung und Anwenderfreundlichkeit eine hohe Nachfrage verzeichnen. Parallel sollen Bioxyne-Eigenmarken wie der Dr Watson (CBD, Wellnessprodukte)³ parallel im deutschen Markt etabliert werden. Durch diese enge Verzahnung von Produktion, Vertrieb und Markenaufbau verschafft sich Bioxyne eine starke Ausgangsposition in einem hochregulierten Markt.