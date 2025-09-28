Die Börsen-Elite der Online-Marktplätze

Mit einem Börsenwert von 6,83 Milliarden Euro steht das 2008 gegründete Unternehmen in der Bildung des DAX der Frankfurter Börse auf Platz 40. Die Zalando-Aktie ist seit Jahresbeginn über 17 Prozent im Minus. Hauptgrund ist die Unsicherheit, die bezüglich der Entwicklung des privaten Konsums in Deutschland im zweiten Halbjahr 2025 besteht. Zudem notiert die Aktie unter ihrer 200-Tage-Durchschnittslinie, einem beliebten Indikator für den längerfristigen Trend. Dies deutet auf eine anhaltende Schwäche im Kursverlauf hin. Analysten von Morgan Stanley haben Zalando aufgrund des Wettbewerbs durch Social Commerce (Expansion des TikTok Shops in Europa) auf "Equal Weight" herabgestuft, was zu einem Rückgang des Kursziels auf 25,50 Euro geführt hat.

Amazon

Der 1994 gegründete E-Commerce-Riese mit eigenem Marktplatzmodell ist aktuell die umsatzstärkste börsennotierte E-Commerce-Plattform weltweit. Seit Jahresbeginn ist die Aktie etwa 13 Prozent im Minus. Das Unternehmen rechnet mit einem operativen Ergebnis zwischen 15,5 und 20,5 Milliarden US-Dollar, was unter den Analystenerwartungen liegt. Außerdem kündigte Amazon Investitionen von über 100 Milliarden US-Dollar in KI an, was Bedenken hinsichtlich der Rentabilität aufwarf. Die allgemeine Marktschwäche im Technologiesektor, insbesondere bei großen Tech-Unternehmen, war für den Tech-Giganten belastend.

eBay

Die Aktie des Pioniers im Bereich Online-Auktionen und im Marktplatzgeschäft stieg seit Jahresbeginn um 13 Prozent an. Das 1995 gegründete Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten mit einem Umsatz von 2,73 Milliarden US-Dollar. Die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Klarna für "Buy Now, Pay Later" in den USA und die Integration von eBay-Angeboten in den Facebook Marketplace haben die Reichweite erhöht und das Nutzererlebnis verbessert. Mit der Übernahme der norwegischen Secondhand-App Tise für etwa 11 Millionen US-Dollar will eBay im wachsenden Markt für nachhaltige Mode und Secondhand-Waren konkurrenzfähig bleiben. Am 15. August 2025 erreichte die Aktie ein Allzeithoch von 101,15 US-Dollar und wurde von Investoren als eine der besten Performances des Jahres im S&P 500 eingestuft.

Alibaba Group

Die Alibaba-Aktie hat sich im Jahr 2025 sehr positiv entwickelt und verzeichnete einen Kursanstieg von etwa 68 Prozent seit Jahresbeginn. Alibaba kündigte an, in den kommenden drei Jahren 53,4 Milliarden US-Dollar in KI und Cloud-Infrastruktur zu investieren. Diese Entscheidung führte zu einem Anstieg der Aktie um über 6 Prozent. Alibaba präsentierte sein leistungsstärkstes KI-Modell, Qwen3-Max, mit über 1 Billion Parametern. Das Modell zeigt starke Leistungen in der Code-Generierung und autonomen Agentenfähigkeiten, was die Aktie weiter beflügelte.

Etsy

Die Etsy-Aktie stieg seit Jahresbeginn um über 17 Prozent. Etsy profitiert dabei von einem stabilen Umsatzwachstum, einer soliden operativen Effizienz und positiven technischen Indikatoren. Trotz Herausforderungen im Marktumfeld zeigt das Unternehmen durch strategische Investitionen und Innovationen eine positive Entwicklung, die das Vertrauen der Anleger stärkt.

Trivago

Die Trivago-Aktie hat sich im Jahr 2025 bislang sehr positiv entwickelt und verzeichnete einen Kursanstieg von etwa 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktuell notiert die Aktie bei 3,52 US-Dollar. Trivago ist eine Hotel-Metasuchmaschine, die Preise und Angebote für Unterkünfte wie Hotels, Hostels und Bed and Breakfasts von über 250 Buchungsseiten weltweit vergleicht. Trivago finanziert sich hauptsächlich über sein Pay-per-Click-Modell, bei dem Online-Buchungsseiten eine Gebühr zahlen, wenn Nutzer auf ihre Angebote klicken. Als Tochtergesellschaft von Expedia profitiert das Unternehmen zudem von der finanziellen Unterstützung und der Kontrolle durch seinen Mehrheitseigentümer. Zudem schloss Trivago im Juli 2025 die Übernahme von Holisto für 22,3 Millionen Euro, einem Anbieter von Hotelbuchungslösungen ab. Mit der Übernahme will Trivago seine Buchungsplattform stärken und die Nutzererfahrung verbessern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion