    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CGTN AMERIKA & CCTV UN

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konzert "United as One World Voices of Peace" würdigt historischen Jahrestag

    Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "United as
    One World Voices of Peace" Konzert zu Ehren eines historischen Jubiläums.

    Renommierte Künstler werden am 23. September um 19 Uhr im legendären Lincoln
    Center in New York die Bühne betreten, um das mit Spannung erwartete Filmkonzert
    "United as One World Voices of Peace" zu geben, eine Veranstaltung zu Ehren des
    80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten
    Nationen. Das von der China Media Group (CMG) präsentierte Konzert verspricht
    einen Abend mit außergewöhnlichen Darbietungen, die Musik, Film und globale
    Botschaften des Friedens und der Einheit miteinander verbinden.

    Mit dabei sind der international gefeierte Klaviervirtuose Lang Lang, der
    Violinist Randall Goosby und die Sänger Kameron Lopreore, Efraín Solís und
    William Guanbo Su sowie das New York International Symphony Orchestra and Choir,
    das United Nations Symphony Orchestra und die United Nations Singers.

    Das Konzert würdigt die mühsame, aber bedeutende Geschichte des Weltkriegs gegen
    den Faschismus. Es erinnert an den gemeinsamen Kampf der Menschheit gegen
    Konflikte und Unterdrückung und unterstreicht gleichzeitig die seit acht
    Jahrzehnten andauernde Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung von
    Frieden, Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis.

    Durch die Zusammenführung von Diplomaten, UN-Vertretern und weltbekannten
    Künstlern verkörpert das Filmkonzert "United as One World Voices of Peace" die
    Ideale der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit, für die die UNO
    steht. Der Abend soll nicht nur die Errungenschaften der Vergangenheit würdigen,
    sondern auch künftige Generationen dazu inspirieren, die Werte des Dialogs, der
    Einheit und der kollektiven Verantwortung beim Aufbau einer friedlicheren und
    enger zusammenarbeitenden Welt hochzuhalten.

    Die China Media Group hat kürzlich einen weltweiten Aufruf zur Einreichung von
    KI-Filmproduktionen unter dem Motto "Bright Future of Humanity" (Strahlende
    Zukunft der Menschheit) gestartet. In der ersten Phase wurden herausragende
    Werke ausgewählt, die KI und Kreativität auf kreative Weise miteinander
    verbinden, um den Geist von "Geschichte erinnern, in Frieden leben" zu
    vermitteln und gleichzeitig eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu
    entwerfen. Eine kuratierte Auswahl dieser Werke wird auch während der
    Veranstaltung gezeigt.

    (Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV vertrieben.
    Weitere Informationen erhalten Sie beim Justizministerium in Washington, D.C.)

    Kontakt:

    Distribution@cgtnamerica.com View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-amerika--cctv-un-konzert-u
    nited-as-one-world-voices-of-peace-wurdigt-historischen-jahrestag-302564416.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173291/6123736
    OTS: MediaLinks TV LLC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CGTN AMERIKA & CCTV UN Konzert "United as One World Voices of Peace" würdigt historischen Jahrestag CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "United as One World Voices of Peace" Konzert zu Ehren eines historischen Jubiläums. Renommierte Künstler werden am 23. September um 19 Uhr im legendären Lincoln Center in New York die Bühne betreten, um das …