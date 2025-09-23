Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "United as

One World Voices of Peace" Konzert zu Ehren eines historischen Jubiläums.



Renommierte Künstler werden am 23. September um 19 Uhr im legendären Lincoln

Center in New York die Bühne betreten, um das mit Spannung erwartete Filmkonzert

"United as One World Voices of Peace" zu geben, eine Veranstaltung zu Ehren des

80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten

Nationen. Das von der China Media Group (CMG) präsentierte Konzert verspricht

einen Abend mit außergewöhnlichen Darbietungen, die Musik, Film und globale

Botschaften des Friedens und der Einheit miteinander verbinden.





Mit dabei sind der international gefeierte Klaviervirtuose Lang Lang, der

Violinist Randall Goosby und die Sänger Kameron Lopreore, Efraín Solís und

William Guanbo Su sowie das New York International Symphony Orchestra and Choir,

das United Nations Symphony Orchestra und die United Nations Singers.



Das Konzert würdigt die mühsame, aber bedeutende Geschichte des Weltkriegs gegen

den Faschismus. Es erinnert an den gemeinsamen Kampf der Menschheit gegen

Konflikte und Unterdrückung und unterstreicht gleichzeitig die seit acht

Jahrzehnten andauernde Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung von

Frieden, Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis.



Durch die Zusammenführung von Diplomaten, UN-Vertretern und weltbekannten

Künstlern verkörpert das Filmkonzert "United as One World Voices of Peace" die

Ideale der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit, für die die UNO

steht. Der Abend soll nicht nur die Errungenschaften der Vergangenheit würdigen,

sondern auch künftige Generationen dazu inspirieren, die Werte des Dialogs, der

Einheit und der kollektiven Verantwortung beim Aufbau einer friedlicheren und

enger zusammenarbeitenden Welt hochzuhalten.



Die China Media Group hat kürzlich einen weltweiten Aufruf zur Einreichung von

KI-Filmproduktionen unter dem Motto "Bright Future of Humanity" (Strahlende

Zukunft der Menschheit) gestartet. In der ersten Phase wurden herausragende

Werke ausgewählt, die KI und Kreativität auf kreative Weise miteinander

verbinden, um den Geist von "Geschichte erinnern, in Frieden leben" zu

vermitteln und gleichzeitig eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu

entwerfen. Eine kuratierte Auswahl dieser Werke wird auch während der

Veranstaltung gezeigt.



(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV vertrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Justizministerium in Washington, D.C.)



