US-Präsident Trump feiert sich vor UN als Friedensstifter

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich vor den Vereinten Nationen selbst als Friedensstifter gefeiert. "In einem Zeitraum von nur sieben Monaten habe ich sieben endlose Kriege beendet", sagte Trump in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Dazu zählte er unter anderem Kriege zwischen Kambodscha und Thailand, Kosovo und Serbien, dem Kongo und Ruanda, Pakistan und Indien, Israel und dem Iran, Ägypten und Äthiopien sowie Armenien und Aserbaidschan.

"Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte", so Trump weiter. "Mir geht es nicht darum, Preise zu gewinnen, sondern Leben zu retten."

Zugleich attackierte er die UN scharf. "Schade, dass ich diese Dinge tun musste, anstelle der Vereinten Nationen. Und traurig, dass in all diesen Fällen die Vereinten Nationen noch nicht einmal versucht haben zu helfen", sagte Trump. "Die Vereinten Nationen waren nicht für uns da. Sie waren nicht da." Die Organisation habe "ein großes Potenzial", aber sie erfülle dies nicht./ngu/cah/DP/men



