    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Präsident Trump feiert sich vor UN als Friedensstifter

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump feiert sich als Friedensstifter bei UN-Rede.
    • Sieben Kriege in sieben Monaten angeblich beendet.
    • Scharfe Kritik an UN: "Sie waren nicht für uns da."

    NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich vor den Vereinten Nationen selbst als Friedensstifter gefeiert. "In einem Zeitraum von nur sieben Monaten habe ich sieben endlose Kriege beendet", sagte Trump in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Dazu zählte er unter anderem Kriege zwischen Kambodscha und Thailand, Kosovo und Serbien, dem Kongo und Ruanda, Pakistan und Indien, Israel und dem Iran, Ägypten und Äthiopien sowie Armenien und Aserbaidschan.

    "Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte", so Trump weiter. "Mir geht es nicht darum, Preise zu gewinnen, sondern Leben zu retten."

    Zugleich attackierte er die UN scharf. "Schade, dass ich diese Dinge tun musste, anstelle der Vereinten Nationen. Und traurig, dass in all diesen Fällen die Vereinten Nationen noch nicht einmal versucht haben zu helfen", sagte Trump. "Die Vereinten Nationen waren nicht für uns da. Sie waren nicht da." Die Organisation habe "ein großes Potenzial", aber sie erfülle dies nicht./ngu/cah/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Präsident Trump feiert sich vor UN als Friedensstifter US-Präsident Donald Trump hat sich vor den Vereinten Nationen selbst als Friedensstifter gefeiert. "In einem Zeitraum von nur sieben Monaten habe ich sieben endlose Kriege beendet", sagte Trump in seiner Rede bei der Generaldebatte der …