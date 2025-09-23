    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiamondback Energy AktievorwärtsNachrichten zu Diamondback Energy

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diamondback Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.09.2025

    Am 23.09.2025 ist die Diamondback Energy Aktie, bisher, um +5,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Diamondback Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.09.2025

    Diamondback Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion im Permian Basin, bekannt für seine effiziente Betriebsführung und strategische Akquisitionen.

    Diamondback Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Diamondback Energy Aktie. Mit einer Performance von +5,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.031,11€
    Basispreis
    19,79
    Ask
    × 12,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.359,25€
    Basispreis
    19,99
    Ask
    × 12,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Diamondback Energy in den letzten drei Monaten Verluste von -10,43 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Diamondback Energy auf -22,92 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

    Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,50 %
    1 Monat -4,14 %
    3 Monate -10,43 %
    1 Jahr -27,66 %

    Informationen zur Diamondback Energy Aktie

    Es gibt 289 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,93 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 23.09. - Dow Jones stark +0,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diamondback Energy

    +4,54 %
    +2,77 %
    -3,89 %
    -10,58 %
    -27,36 %
    -7,93 %
    +343,01 %
    +98,19 %
    +837,86 %
    ISIN:US25278X1090WKN:A1J6Y4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Diamondback Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.09.2025 Am 23.09.2025 ist die Diamondback Energy Aktie, bisher, um +5,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.