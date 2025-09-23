Diamondback Energy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Diamondback Energy Aktie. Mit einer Performance von +5,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Diamondback Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion im Permian Basin, bekannt für seine effiziente Betriebsführung und strategische Akquisitionen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Diamondback Energy in den letzten drei Monaten Verluste von -10,43 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Diamondback Energy auf -22,92 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,50 % 1 Monat -4,14 % 3 Monate -10,43 % 1 Jahr -27,66 %

Informationen zur Diamondback Energy Aktie

Es gibt 289 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,93 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.