Birla Carbon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 'Connected to a Greener Future' (verbunden mit einer grüneren Zukunft)
A6VDpO) , ein führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Materialien
auf Kohlenstoffbasis, gab heute seinen 13 jährlichen Nachhaltigkeitsbericht 2025
mit dem Titel 'Connected to a Greener Future' bekannt. Der Bericht unterstreicht
die Fortschritte von Birla Carbon bei der Umsetzung seiner
Nachhaltigkeitsstrategie "Share the Future", die Nachhaltigkeit,
Kreislaufwirtschaft, Innovation und die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in
den Vordergrund stellt und gleichzeitig den Fahrplan zur Erreichung von
Netto-Null-Emissionen bis 2050 darlegt.
Zu dem Bericht äußert sich John Loudermilk, Präsident und Vorstandsvorsitzender
von Birla Carbon, wie folgt: "Nachhaltigkeit und Innovation sind untrennbare
Bestandteile unseres Geschäfts. Von Kreislauflösungen wie Continua(TM) SCM bis
hin zu digitalen Systemen, die Emissionen und Wasserverbrauch verfolgen, legen
wir die Messlatte für verantwortungsvolles Wachstum immer höher. Die
Veröffentlichung unseres 13. Nachhaltigkeitsberichts spiegelt diese Gefühle
wider, zusammen mit einem weiteren Jahr bedeutsamer Erfolge, vorwärts
gerichteter Impulse und eines erneuerten Engagements für unseren Zweck, Share
the Strength". Er fügte hinzu: "Unser Weg wird weiterhin von den sich
entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden, unserer Verantwortung gegenüber
unseren Stakeholdern und unserem Fokus auf den Aufbau einer sichereren,
integrativeren und innovativen Organisation für unsere Mitarbeiter geprägt. Wir
haben unseren Weg zu Netto-Null-Emissionen gestärkt, unsere globale Präsenz mit
den ehrgeizigsten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens erweitert und
neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Integration und operative Exzellenz
gesetzt.
Höhepunkte des Berichts
Sicherheit
- Im GJ 2024-25 die bisher niedrigste Gesamtrate an meldepflichtigen Unfällen
(TRIR) erreicht
- In den Werken in Ägypten und Italien gab es fast 1.500 Tage ohne
meldepflichtige Zwischenfälle
- Spanien und Patalganga, Indien, übertrafen 2.000 Tage ohne meldepflichtige
Vorfälle
Globale Expansionen
- Die asiatische Nachbehandlungsanlage in Patalganga, Indien, wurde im Oktober
2024 in Betrieb genommen und produziert ultrahochleistungsfähige Spezialtypen
für die Lack- und Druckfarbenindustrie
- Die Expansion in Ungarn und neue Projekte in Indien und Thailand sind im Gange
und stärken unsere Fähigkeit, regionale und globale Kunden zu bedienen.
Umwelt
- 100 % unserer Produktionsstandorte verwenden recyceltes Prozesswasser und/oder
aufgefangenes Regenwasser für ihren Betrieb
- Verringerung der CO?-Äquivalent-Emissionen im Zusammenhang mit dem
Schiffsverkehr um 11 % im 4.
Auszeichnungen und Anerkennungen
- Auszeichnung mit dem Environment+Energy Leader Award für das
Seewasserwaschprojekt in Franklin, Louisiana, USA, das die SOx- und
NOx-Emissionen um über 90 % reduziert
- Erhalt von 13 goldenen Sicherheitszertifikaten von der International Carbon
Black Association (ICBA), die höchsten unter den sechs Mitgliedsunternehmen
Herstellung
- Alle 16 Rußproduktionsanlagen sind ISCC Plus zertifiziert
- Alle Produktionsstätten sind nach IATF 16949 für das Qualitätsmanagement in
der Automobilindustrie zertifiziert und unterstreichen damit neben der
Nachhaltigkeit auch die Qualität der Produkte.
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Birla Carbon weiterhin auf die
Fundamente, die das Unternehmen ausmachen: Innovation, Nachhaltigkeit und
operative Exzellenz. Der globale Wandel hin zur Nachhaltigkeit ist kein
vorübergehender Trend, sondern ein grundlegender Wandel in der Art und Weise,
wie Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten geführt werden. Birla Carbon ist
stolz darauf, an der Spitze dieses Wandels zu stehen und Lösungen zu entwickeln,
die Kunden, Gemeinden und zukünftige Generationen auf dem Weg zu einer
Netto-Null-Welt unterstützen.
Den Birla Carbon Sustainability Report 2025 finden Sie unter:
http://www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/
Um eine Kopie des Berichts herunterzuladen, klicken Sie hier (https://www.birlac
arbon.com/wp-content/uploads/2025/09/birla-carbon-sustainability-report-2025.pdf
) .
