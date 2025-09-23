Birla Carbon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 'Connected to a Greener Future' (verbunden mit einer grüneren Zukunft)

Mumbai, Indien und Marietta, Ga. (ots/PRNewswire) - Birla Carbon (https://protec

A6VDpO) , ein führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Materialien

auf Kohlenstoffbasis, gab heute seinen 13 jährlichen Nachhaltigkeitsbericht 2025

mit dem Titel 'Connected to a Greener Future' bekannt. Der Bericht unterstreicht

die Fortschritte von Birla Carbon bei der Umsetzung seiner

Nachhaltigkeitsstrategie "Share the Future", die Nachhaltigkeit,

Kreislaufwirtschaft, Innovation und die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in

den Vordergrund stellt und gleichzeitig den Fahrplan zur Erreichung von

Netto-Null-Emissionen bis 2050 darlegt.



Zu dem Bericht äußert sich John Loudermilk, Präsident und Vorstandsvorsitzender

von Birla Carbon, wie folgt: "Nachhaltigkeit und Innovation sind untrennbare

Bestandteile unseres Geschäfts. Von Kreislauflösungen wie Continua(TM) SCM bis

hin zu digitalen Systemen, die Emissionen und Wasserverbrauch verfolgen, legen

wir die Messlatte für verantwortungsvolles Wachstum immer höher. Die

Veröffentlichung unseres 13. Nachhaltigkeitsberichts spiegelt diese Gefühle

wider, zusammen mit einem weiteren Jahr bedeutsamer Erfolge, vorwärts

gerichteter Impulse und eines erneuerten Engagements für unseren Zweck, Share

the Strength". Er fügte hinzu: "Unser Weg wird weiterhin von den sich

entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden, unserer Verantwortung gegenüber

unseren Stakeholdern und unserem Fokus auf den Aufbau einer sichereren,

integrativeren und innovativen Organisation für unsere Mitarbeiter geprägt. Wir

haben unseren Weg zu Netto-Null-Emissionen gestärkt, unsere globale Präsenz mit

den ehrgeizigsten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens erweitert und

neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Integration und operative Exzellenz

gesetzt.





Höhepunkte des Berichts



Sicherheit



- Im GJ 2024-25 die bisher niedrigste Gesamtrate an meldepflichtigen Unfällen

(TRIR) erreicht

- In den Werken in Ägypten und Italien gab es fast 1.500 Tage ohne

meldepflichtige Zwischenfälle

- Spanien und Patalganga, Indien, übertrafen 2.000 Tage ohne meldepflichtige

Vorfälle



Globale Expansionen



- Die asiatische Nachbehandlungsanlage in Patalganga, Indien, wurde im Oktober

2024 in Betrieb genommen und produziert ultrahochleistungsfähige Spezialtypen

für die Lack- und Druckfarbenindustrie

- Die Expansion in Ungarn und neue Projekte in Indien und Thailand sind im Gange

und stärken unsere Fähigkeit, regionale und globale Kunden zu bedienen.



Umwelt



- 100 % unserer Produktionsstandorte verwenden recyceltes Prozesswasser und/oder

aufgefangenes Regenwasser für ihren Betrieb

- Verringerung der CO?-Äquivalent-Emissionen im Zusammenhang mit dem

Schiffsverkehr um 11 % im 4.



Auszeichnungen und Anerkennungen



- Auszeichnung mit dem Environment+Energy Leader Award für das

Seewasserwaschprojekt in Franklin, Louisiana, USA, das die SOx- und

NOx-Emissionen um über 90 % reduziert

- Erhalt von 13 goldenen Sicherheitszertifikaten von der International Carbon

Black Association (ICBA), die höchsten unter den sechs Mitgliedsunternehmen



Herstellung



- Alle 16 Rußproduktionsanlagen sind ISCC Plus zertifiziert

- Alle Produktionsstätten sind nach IATF 16949 für das Qualitätsmanagement in

der Automobilindustrie zertifiziert und unterstreichen damit neben der

Nachhaltigkeit auch die Qualität der Produkte.



Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Birla Carbon weiterhin auf die

Fundamente, die das Unternehmen ausmachen: Innovation, Nachhaltigkeit und

operative Exzellenz. Der globale Wandel hin zur Nachhaltigkeit ist kein

vorübergehender Trend, sondern ein grundlegender Wandel in der Art und Weise,

wie Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten geführt werden. Birla Carbon ist

stolz darauf, an der Spitze dieses Wandels zu stehen und Lösungen zu entwickeln,

die Kunden, Gemeinden und zukünftige Generationen auf dem Weg zu einer

Netto-Null-Welt unterstützen.



Den Birla Carbon Sustainability Report 2025 finden Sie unter:

http://www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/



Um eine Kopie des Berichts herunterzuladen, klicken Sie hier (https://www.birlac

arbon.com/wp-content/uploads/2025/09/birla-carbon-sustainability-report-2025.pdf

) .



