    Birla Carbon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 'Connected to a Greener Future' (verbunden mit einer grüneren Zukunft)

    auf Kohlenstoffbasis, gab heute seinen 13 jährlichen Nachhaltigkeitsbericht 2025
    mit dem Titel 'Connected to a Greener Future' bekannt. Der Bericht unterstreicht
    die Fortschritte von Birla Carbon bei der Umsetzung seiner
    Nachhaltigkeitsstrategie "Share the Future", die Nachhaltigkeit,
    Kreislaufwirtschaft, Innovation und die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in
    den Vordergrund stellt und gleichzeitig den Fahrplan zur Erreichung von
    Netto-Null-Emissionen bis 2050 darlegt.

    Zu dem Bericht äußert sich John Loudermilk, Präsident und Vorstandsvorsitzender
    von Birla Carbon, wie folgt: "Nachhaltigkeit und Innovation sind untrennbare
    Bestandteile unseres Geschäfts. Von Kreislauflösungen wie Continua(TM) SCM bis
    hin zu digitalen Systemen, die Emissionen und Wasserverbrauch verfolgen, legen
    wir die Messlatte für verantwortungsvolles Wachstum immer höher. Die
    Veröffentlichung unseres 13. Nachhaltigkeitsberichts spiegelt diese Gefühle
    wider, zusammen mit einem weiteren Jahr bedeutsamer Erfolge, vorwärts
    gerichteter Impulse und eines erneuerten Engagements für unseren Zweck, Share
    the Strength". Er fügte hinzu: "Unser Weg wird weiterhin von den sich
    entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden, unserer Verantwortung gegenüber
    unseren Stakeholdern und unserem Fokus auf den Aufbau einer sichereren,
    integrativeren und innovativen Organisation für unsere Mitarbeiter geprägt. Wir
    haben unseren Weg zu Netto-Null-Emissionen gestärkt, unsere globale Präsenz mit
    den ehrgeizigsten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens erweitert und
    neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Integration und operative Exzellenz
    gesetzt.

    Höhepunkte des Berichts

    Sicherheit

    - Im GJ 2024-25 die bisher niedrigste Gesamtrate an meldepflichtigen Unfällen
    (TRIR) erreicht
    - In den Werken in Ägypten und Italien gab es fast 1.500 Tage ohne
    meldepflichtige Zwischenfälle
    - Spanien und Patalganga, Indien, übertrafen 2.000 Tage ohne meldepflichtige
    Vorfälle

    Globale Expansionen

    - Die asiatische Nachbehandlungsanlage in Patalganga, Indien, wurde im Oktober
    2024 in Betrieb genommen und produziert ultrahochleistungsfähige Spezialtypen
    für die Lack- und Druckfarbenindustrie
    - Die Expansion in Ungarn und neue Projekte in Indien und Thailand sind im Gange
    und stärken unsere Fähigkeit, regionale und globale Kunden zu bedienen.

    Umwelt

    - 100 % unserer Produktionsstandorte verwenden recyceltes Prozesswasser und/oder
    aufgefangenes Regenwasser für ihren Betrieb
    - Verringerung der CO?-Äquivalent-Emissionen im Zusammenhang mit dem
    Schiffsverkehr um 11 % im 4.

    Auszeichnungen und Anerkennungen

    - Auszeichnung mit dem Environment+Energy Leader Award für das
    Seewasserwaschprojekt in Franklin, Louisiana, USA, das die SOx- und
    NOx-Emissionen um über 90 % reduziert
    - Erhalt von 13 goldenen Sicherheitszertifikaten von der International Carbon
    Black Association (ICBA), die höchsten unter den sechs Mitgliedsunternehmen

    Herstellung

    - Alle 16 Rußproduktionsanlagen sind ISCC Plus zertifiziert
    - Alle Produktionsstätten sind nach IATF 16949 für das Qualitätsmanagement in
    der Automobilindustrie zertifiziert und unterstreichen damit neben der
    Nachhaltigkeit auch die Qualität der Produkte.

    Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Birla Carbon weiterhin auf die
    Fundamente, die das Unternehmen ausmachen: Innovation, Nachhaltigkeit und
    operative Exzellenz. Der globale Wandel hin zur Nachhaltigkeit ist kein
    vorübergehender Trend, sondern ein grundlegender Wandel in der Art und Weise,
    wie Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten geführt werden. Birla Carbon ist
    stolz darauf, an der Spitze dieses Wandels zu stehen und Lösungen zu entwickeln,
    die Kunden, Gemeinden und zukünftige Generationen auf dem Weg zu einer
    Netto-Null-Welt unterstützen.

    Den Birla Carbon Sustainability Report 2025 finden Sie unter:
    http://www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/

    Um eine Kopie des Berichts herunterzuladen, klicken Sie hier (https://www.birlac
    arbon.com/wp-content/uploads/2025/09/birla-carbon-sustainability-report-2025.pdf
    ) .

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2777169/John_Loudermilk_CEO.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2532465/Birla_Carbon_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/birla-carbon-ver
    offentlicht-nachhaltigkeitsbericht-2025-connected-to-a-greener-future-verbunden-
    mit-einer-gruneren-zukunft-302564443.html

    Pressekontakt:

    Paulami Mitra paulami.mitra@adfactorspr.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155981/6123773
    OTS: Birla Carbon




