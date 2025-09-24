Amazon: Schock-Nachricht für Prime-Kunden!

Die Zivilklage gegen den Online-Riesen und drei seiner Führungskräfte gilt als wichtiger Test für die harte Linie der FTC gegenüber Technologiekonzernen. Dem Tech-Giganten drohen dabei Schadenersatzzahlungen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowie Bußgelder von bis zu 53.000 US-Dollar pro Verstoß. Zudem könnte das Verfahren das Image des Unternehmens beschädigen, das sich selbst als kundenorientiert und auf die Vereinfachung des Alltags fokussiert darstellt.

Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) soll Amazon Millionen von Prime-Kunden aus den USA ohne deren ausdrückliche Zustimmung angemeldet und sie anschließend durch übermäßig komplizierte Kündigungsprozesse an das Abonnement gebunden haben.

Der US-Riese weist jegliches Fehlverhalten von sich und seinen Führungskräften zurück. Die Bedingungen für Prime seien klar offengelegt, zudem gebe es mehrere Möglichkeiten zur Kündigung.

Dieser Fall ist Teil einer parteiübergreifenden Initiative der FTC gegen nach ihrer Ansicht irreführende Kündigungspraktiken. Die Untersuchungen zu Amazons Abonnement-Praktiken begannen bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump; die Klage selbst wurde unter Präsident Joe Biden eingereicht. Prime-Abonnenten zahlen 14,99 US-Dollar pro Monat und erhalten dafür unter anderem kostenlosen Expressversand, Zugang zu Amazons Videostreaming-Dienst sowie weitere Vorteile.

Um neue Kunden zu gewinnen, bietet Amazon auf seiner Website kostenlose Probeabos an, wirbt mit Slogans wie "Kostenlose Lieferung am selben Tag". Nach Ansicht der FTC weist Amazon jedoch nicht klar und deutlich darauf hin, dass die Auswahl dieser Option zu einer Anmeldung bei Prime und später zu monatlichen Gebühren führt.

Im Zeitraum zwischen 2017 und 2022 testete Amazon laut FTC zwar Änderungen, die diese Bedingungen transparenter machen sollten. Führungskräfte hätten diese Anpassungen jedoch mehrfach abgelehnt, um einen Rückgang der Anmeldezahlen zu verhindern. Erst 2022 - während laufender FTC-Ermittlungen - habe Amazon entsprechende Änderungen umgesetzt. Die Klage wurde im darauffolgenden Jahr eingereicht.

Die FTC wirft Amazon vor, durch das Verschweigen der Prime-Bedingungen sowie durch einen mehrstufigen Kündigungsprozess, der Kunden vom Austritt abhalten sollte, gegen das "Restore Online Shoppers' Confidence Act" (ROSCA) verstoßen zu haben. Ein von der FTC beauftragter Sachverständiger schätzt, dass Amazon 40 Millionen Kunden ohne deren Zustimmung für Prime angemeldet hat. Zudem zeigen Amazons eigene Daten laut FTC, dass zig Millionen Nutzer den Kündigungsprozess vorzeitig abgebrochen haben.

Amazon wirft der FTC vor, das Gesetz zu überdehnen und interne Bemühungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses falsch zu interpretieren. Außerdem verlange ROSCA nicht, dass eine Kündigungsmöglichkeit besonders bekannt oder beliebt sein müsse, so das Unternehmen. Der Prozess soll etwa einen Monat dauern. Erwartet werden Aussagen von Kunden sowie aktuellen und ehemaligen Amazon-Mitarbeitern. Eine neunköpfige Jury entscheidet, ob Amazon gegen das Gesetz verstoßen hat. Sollte das Unternehmen schuldig gesprochen werden, legt der Richter die Höhe der Strafen und etwaiger Schadenersatzleistungen fest.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

