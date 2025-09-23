Stellwerksbrand bei Magdeburg - Verspätungen und Ausfälle

BIEDERITZ (dpa-AFX) - Nordöstlich von Magdeburg hat es in einem Stellwerk der Deutschen Bahn gebrannt. Es komme deshalb zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Magdeburg und Brandenburg/Havel, erklärte die Deutsche Bahn.

Den Angaben der Polizei nach sind Polizei und Feuerwehr derzeit noch zur Brandwache am Stellwerk. Die Ermittlungen sollen demnächst von der Bundespolizei aufgenommen werden. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.