    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stellwerksbrand bei Magdeburg - Verspätungen und Ausfälle

    Für Sie zusammengefasst
    • Stellwerk der Deutschen Bahn in Gerwisch brannte.
    • Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Magdeburg.
    • Ermittlungen der Bundespolizei folgen nach Brandwache.

    BIEDERITZ (dpa-AFX) - Nordöstlich von Magdeburg hat es in einem Stellwerk der Deutschen Bahn gebrannt. Es komme deshalb zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Magdeburg und Brandenburg/Havel, erklärte die Deutsche Bahn.

    Den Angaben der Polizei nach sind Polizei und Feuerwehr derzeit noch zur Brandwache am Stellwerk. Die Ermittlungen sollen demnächst von der Bundespolizei aufgenommen werden. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.

    Die Flammen in dem Stellwerk in Gerwisch (Landkreis Jerichower Land) waren am Nachmittag gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

    Verbindungen mit einem Intercity-Express (ICE) oder Intercity (IC) zwischen Berlin und Magdeburg mit planmäßigem Halt in Potsdam und Brandenburg würden umgeleitet und könnten sich dadurch verspäten, hieß es. Die Halte am Hauptbahnhof in Potsdam und Brandenburg entfielen./ija/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahn Stellwerksbrand bei Magdeburg - Verspätungen und Ausfälle Nordöstlich von Magdeburg hat es in einem Stellwerk der Deutschen Bahn gebrannt. Es komme deshalb zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Magdeburg und Brandenburg/Havel, erklärte die Deutsche Bahn. Den Angaben der Polizei nach sind Polizei …