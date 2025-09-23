Prophix® bringt die ersten autonomen Agenten für Controlling und Rechnungswesen auf den Markt und läutet damit eine neue Ära im Finanzwesen ein
Toronto (ots/PRNewswire) - Prophix One(TM) Agents wurden konzipiert, um CFOs und
deren Teams dabei zu unterstützen, mit Transparenz, Effizienz und Sicherheit zu
agieren und die Prozesse der Planung, des Abschlusses und des Reportings
nachhaltig zu optimieren.
Im September 2025 kündigte Prophix® die Einführung von Prophix One(TM) Agents (h
ttps://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=https%3A%
2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agents) an -
einer innovativen Lösung, die das Finanzwesen durch autonome und erklärende
Agenten grundlegend verändert. Die Technologie baut auf jahrzehntelanger
Erfahrung auf und erleichtert den Finanzteams die Bewältigung komplexer Aufgaben
in Echtzeit.
Die Einführung von KI im Finanzwesen nimmt zu, jedoch besteht weiterhin die
Herausforderung, dass viele Teams zeitintensive manuelle Arbeitsabläufe
durchführen, was die Umsetzung strategischer Ziele erschwert. Prophix One(TM)
Agents (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=
https%3A%2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agent
s) bieten hier eine Lösung, indem sie Routineprozesse automatisieren und so
Führungskräften im Finanzbereich ermöglichen, den Schwerpunkt ihrer Arbeit
stärker auf zukunftsorientierte Steuerungsaufgaben zu legen.
Warum das wichtig ist: Das Ende mühsamer, manueller Arbeit
Das Finanzwesen ist an einem Wendepunkt angelangt. CFOs stehen unter dem Druck,
Echtzeit-Einsichten zu liefern und flexibel zu führen, aber ihre Teams sind mit
geringwertigen Aufgaben beschäftigt. Prophix One Agents schreiben diese
Gleichung um. Sie schaffen Kapazitäten ohne neuen Personalbestand, Transparenz
ohne Kompromisse und Vertrauen in jede Entscheidung.
"Das autonome Finanzwesen wird das nächste Jahrzehnt bestimmen", sagte Alok
Ajmera, President und CEO von Prophix. "Mit Prophix One Agents - speziell für
das Finanzwesen entwickelt - bieten wir das branchenweit erste vertrauenswürdige
System autonomer Agenten, die mit Transparenz und Kontrolle planen, berichten
und den Abschluss durchführen können. Das ist keine schrittweise Entwicklung,
sondern ein grundlegender Wandel, der CFOs und ihren Teams ermöglicht, sich auf
die strategische Gestaltung zu konzentrieren, während autonome KI die taktischen
Aufgaben übernimmt."
"Als CFO erlebe ich die Zukunft des Finanzwesens aus der ersten Reihe, und ich
kann Ihnen sagen, dass die Zukunft jetzt ist", so Aaron Levine, CFO von Prophix.
"Bereits zu Beginn konnte unser Team die monatlichen Abschlusszeiten um 50 %
reduzieren und die Berichtszyklen von Wochen auf Tage verkürzen. Dies ist ein
