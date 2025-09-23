Prophix® bringt die ersten autonomen Agenten für Controlling und Rechnungswesen auf den Markt und läutet damit eine neue Ära im Finanzwesen ein

Toronto (ots/PRNewswire) - Prophix One(TM) Agents wurden konzipiert, um CFOs und

deren Teams dabei zu unterstützen, mit Transparenz, Effizienz und Sicherheit zu

agieren und die Prozesse der Planung, des Abschlusses und des Reportings

nachhaltig zu optimieren.



Im September 2025 kündigte Prophix® die Einführung von Prophix One(TM) Agents (h

ttps://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=https%3A%

2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agents) an -

einer innovativen Lösung, die das Finanzwesen durch autonome und erklärende

Agenten grundlegend verändert. Die Technologie baut auf jahrzehntelanger

Erfahrung auf und erleichtert den Finanzteams die Bewältigung komplexer Aufgaben

in Echtzeit.





Die Einführung von KI im Finanzwesen nimmt zu, jedoch besteht weiterhin dieHerausforderung, dass viele Teams zeitintensive manuelle Arbeitsabläufedurchführen, was die Umsetzung strategischer Ziele erschwert. Prophix One(TM)Agents (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=https%3A%2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agents) bieten hier eine Lösung, indem sie Routineprozesse automatisieren und soFührungskräften im Finanzbereich ermöglichen, den Schwerpunkt ihrer Arbeitstärker auf zukunftsorientierte Steuerungsaufgaben zu legen.Warum das wichtig ist: Das Ende mühsamer, manueller ArbeitDas Finanzwesen ist an einem Wendepunkt angelangt. CFOs stehen unter dem Druck,Echtzeit-Einsichten zu liefern und flexibel zu führen, aber ihre Teams sind mitgeringwertigen Aufgaben beschäftigt. Prophix One Agents schreiben dieseGleichung um. Sie schaffen Kapazitäten ohne neuen Personalbestand, Transparenzohne Kompromisse und Vertrauen in jede Entscheidung."Das autonome Finanzwesen wird das nächste Jahrzehnt bestimmen", sagte AlokAjmera, President und CEO von Prophix. "Mit Prophix One Agents - speziell fürdas Finanzwesen entwickelt - bieten wir das branchenweit erste vertrauenswürdigeSystem autonomer Agenten, die mit Transparenz und Kontrolle planen, berichtenund den Abschluss durchführen können. Das ist keine schrittweise Entwicklung,sondern ein grundlegender Wandel, der CFOs und ihren Teams ermöglicht, sich aufdie strategische Gestaltung zu konzentrieren, während autonome KI die taktischenAufgaben übernimmt.""Als CFO erlebe ich die Zukunft des Finanzwesens aus der ersten Reihe, und ichkann Ihnen sagen, dass die Zukunft jetzt ist", so Aaron Levine, CFO von Prophix."Bereits zu Beginn konnte unser Team die monatlichen Abschlusszeiten um 50 %reduzieren und die Berichtszyklen von Wochen auf Tage verkürzen. Dies ist ein