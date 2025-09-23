    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    Prophix® bringt die ersten autonomen Agenten für Controlling und Rechnungswesen auf den Markt und läutet damit eine neue Ära im Finanzwesen ein

    Toronto (ots/PRNewswire) - Prophix One(TM) Agents wurden konzipiert, um CFOs und
    deren Teams dabei zu unterstützen, mit Transparenz, Effizienz und Sicherheit zu
    agieren und die Prozesse der Planung, des Abschlusses und des Reportings
    nachhaltig zu optimieren.

    Im September 2025 kündigte Prophix® die Einführung von Prophix One(TM) Agents (h
    ttps://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=https%3A%
    2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agents) an -
    einer innovativen Lösung, die das Finanzwesen durch autonome und erklärende
    Agenten grundlegend verändert. Die Technologie baut auf jahrzehntelanger
    Erfahrung auf und erleichtert den Finanzteams die Bewältigung komplexer Aufgaben
    in Echtzeit.

    Die Einführung von KI im Finanzwesen nimmt zu, jedoch besteht weiterhin die
    Herausforderung, dass viele Teams zeitintensive manuelle Arbeitsabläufe
    durchführen, was die Umsetzung strategischer Ziele erschwert. Prophix One(TM)
    Agents (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=
    https%3A%2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agent
    s) bieten hier eine Lösung, indem sie Routineprozesse automatisieren und so
    Führungskräften im Finanzbereich ermöglichen, den Schwerpunkt ihrer Arbeit
    stärker auf zukunftsorientierte Steuerungsaufgaben zu legen.

    Warum das wichtig ist: Das Ende mühsamer, manueller Arbeit

    Das Finanzwesen ist an einem Wendepunkt angelangt. CFOs stehen unter dem Druck,
    Echtzeit-Einsichten zu liefern und flexibel zu führen, aber ihre Teams sind mit
    geringwertigen Aufgaben beschäftigt. Prophix One Agents schreiben diese
    Gleichung um. Sie schaffen Kapazitäten ohne neuen Personalbestand, Transparenz
    ohne Kompromisse und Vertrauen in jede Entscheidung.

    "Das autonome Finanzwesen wird das nächste Jahrzehnt bestimmen", sagte Alok
    Ajmera, President und CEO von Prophix. "Mit Prophix One Agents - speziell für
    das Finanzwesen entwickelt - bieten wir das branchenweit erste vertrauenswürdige
    System autonomer Agenten, die mit Transparenz und Kontrolle planen, berichten
    und den Abschluss durchführen können. Das ist keine schrittweise Entwicklung,
    sondern ein grundlegender Wandel, der CFOs und ihren Teams ermöglicht, sich auf
    die strategische Gestaltung zu konzentrieren, während autonome KI die taktischen
    Aufgaben übernimmt."

    "Als CFO erlebe ich die Zukunft des Finanzwesens aus der ersten Reihe, und ich
    kann Ihnen sagen, dass die Zukunft jetzt ist", so Aaron Levine, CFO von Prophix.
    "Bereits zu Beginn konnte unser Team die monatlichen Abschlusszeiten um 50 %
    reduzieren und die Berichtszyklen von Wochen auf Tage verkürzen. Dies ist ein
