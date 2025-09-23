Warum innovative Vermarktung für Bauträger überlebenswichtig ist - und wie Vision Reality den Wandel anführt (FOTO)

München (ots) - Angesichts steigender Baukosten, abwartender Investoren underschwerter Finanzierung geraten Neubauprojekte schnell zum Balanceakt. Wasgestern noch verkaufsstark war, läuft heute ins Leere. Besonders in derImmobilienbranche herrscht die paradoxe Allianz aus hohem Angebot, abwartendenInvestoren und gestiegenen Baukosten - ein Marktszenario, das vieleTraditionsunternehmen an ihre Grenzen bringt. Doch es gibt Lösungen: Mitmodernen Marketingstrategien zeigt Vision Reality, wie Bauträger auch inturbulenten Zeiten erfolgreich verkaufen können. Wie das gelingt und welcheAnsätze sich in der Praxis bewährt haben, beleuchtet der folgende Beitrag.Das Geschäft mit Wohneigentum galt viele Jahre als sichere Bank:Baufinanzierungen für kaum mehr als ein Prozent, stetige Nachfrage und selbstmittelmäßige Exposés fanden ihre Käufer. Doch seit dem Zinsanstieg undwachsender Unsicherheit hat sich das Blatt drastisch gewendet. Für vieleBauträger ist der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt schmerzhaft spürbar -Neubauprojekte stocken, mehrere Anbieter buhlen um wenige Interessenten. Wofrüher drei Monate für den Komplettverkauf reichten, herrscht heute monatelangFunkstille. "Vor dem Markteinbruch konnten viele Bauträger ihr Neubauprojektnahezu nebenbei ausverkaufen - ImmoScout-Anzeige geschaltet, kurz gewartet, dieNachfrage regelte den Rest. Doch seit dem Zinsanstieg funktioniert das nichtmehr", erklärt Christoph Knauf, Mitgründer der auf Bauträger spezialisiertenMarketingagentur Vision Reality. "Das wahre Ausmaß der Veränderung erkennenviele Unternehmen erst, wenn erste Projekte liegen bleiben, Bankgespräche zähwerden oder Rücklagen schwinden. Im schlimmsten Fall droht der Bankrott - mitdem Verlust von Firmensubstanz, familiärer Sicherheit und manchmal sogar derExistenz.""Wer dann weiterhin auf die klassischen Kanäle und vertraute Anzeigen beiImmobilienportalen setzt, verspielt wertvolle Zeit. ModerneImmobilienvermarktung heißt heute digitale Zielgruppenansprache, hochwertigesAuftreten und zeitgemäße Vertriebsabläufe", betont Jakob Käppner, MarketingLeiter und Mitgesellschafter. Darauf hat sich das Familienunternehmenspezialisiert: eine innovative Strategie, die Marketing-, Immobilien- undVertriebsexpertise intelligent verbindet. Vision Reality begleitet Bauträgerganzheitlich - von der ersten Interessentenansprache bis zum erfolgreichenVerkaufsabschluss. Dabei setzen sie auf aufmerksamkeitsstarke Kampagnen auf denrelevanten Plattformen, hochwertige Videos, die Projekte emotional inszenieren,sowie individuell gestaltete Websites, Visualisierungen und Exposés, die echteKaufimpulse setzen. Qualifizierte Anfragen werden gezielt vorselektiert und in