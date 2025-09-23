Warum innovative Vermarktung für Bauträger überlebenswichtig ist - und wie Vision Reality den Wandel anführt (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    München (ots) - Angesichts steigender Baukosten, abwartender Investoren und
    erschwerter Finanzierung geraten Neubauprojekte schnell zum Balanceakt. Was
    gestern noch verkaufsstark war, läuft heute ins Leere. Besonders in der
    Immobilienbranche herrscht die paradoxe Allianz aus hohem Angebot, abwartenden
    Investoren und gestiegenen Baukosten - ein Marktszenario, das viele
    Traditionsunternehmen an ihre Grenzen bringt. Doch es gibt Lösungen: Mit
    modernen Marketingstrategien zeigt Vision Reality, wie Bauträger auch in
    turbulenten Zeiten erfolgreich verkaufen können. Wie das gelingt und welche
    Ansätze sich in der Praxis bewährt haben, beleuchtet der folgende Beitrag.

    Das Geschäft mit Wohneigentum galt viele Jahre als sichere Bank:
    Baufinanzierungen für kaum mehr als ein Prozent, stetige Nachfrage und selbst
    mittelmäßige Exposés fanden ihre Käufer. Doch seit dem Zinsanstieg und
    wachsender Unsicherheit hat sich das Blatt drastisch gewendet. Für viele
    Bauträger ist der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt schmerzhaft spürbar -
    Neubauprojekte stocken, mehrere Anbieter buhlen um wenige Interessenten. Wo
    früher drei Monate für den Komplettverkauf reichten, herrscht heute monatelang
    Funkstille. "Vor dem Markteinbruch konnten viele Bauträger ihr Neubauprojekt
    nahezu nebenbei ausverkaufen - ImmoScout-Anzeige geschaltet, kurz gewartet, die
    Nachfrage regelte den Rest. Doch seit dem Zinsanstieg funktioniert das nicht
    mehr", erklärt Christoph Knauf, Mitgründer der auf Bauträger spezialisierten
    Marketingagentur Vision Reality. "Das wahre Ausmaß der Veränderung erkennen
    viele Unternehmen erst, wenn erste Projekte liegen bleiben, Bankgespräche zäh
    werden oder Rücklagen schwinden. Im schlimmsten Fall droht der Bankrott - mit
    dem Verlust von Firmensubstanz, familiärer Sicherheit und manchmal sogar der
    Existenz."

    "Wer dann weiterhin auf die klassischen Kanäle und vertraute Anzeigen bei
    Immobilienportalen setzt, verspielt wertvolle Zeit. Moderne
    Immobilienvermarktung heißt heute digitale Zielgruppenansprache, hochwertiges
    Auftreten und zeitgemäße Vertriebsabläufe", betont Jakob Käppner, Marketing
    Leiter und Mitgesellschafter. Darauf hat sich das Familienunternehmen
    spezialisiert: eine innovative Strategie, die Marketing-, Immobilien- und
    Vertriebsexpertise intelligent verbindet. Vision Reality begleitet Bauträger
    ganzheitlich - von der ersten Interessentenansprache bis zum erfolgreichen
    Verkaufsabschluss. Dabei setzen sie auf aufmerksamkeitsstarke Kampagnen auf den
    relevanten Plattformen, hochwertige Videos, die Projekte emotional inszenieren,
    sowie individuell gestaltete Websites, Visualisierungen und Exposés, die echte
    Kaufimpulse setzen. Qualifizierte Anfragen werden gezielt vorselektiert und in
