Warum innovative Vermarktung für Bauträger überlebenswichtig ist - und wie Vision Reality den Wandel anführt (FOTO)
erschwerter Finanzierung geraten Neubauprojekte schnell zum Balanceakt. Was
gestern noch verkaufsstark war, läuft heute ins Leere. Besonders in der
Immobilienbranche herrscht die paradoxe Allianz aus hohem Angebot, abwartenden
Investoren und gestiegenen Baukosten - ein Marktszenario, das viele
Traditionsunternehmen an ihre Grenzen bringt. Doch es gibt Lösungen: Mit
modernen Marketingstrategien zeigt Vision Reality, wie Bauträger auch in
turbulenten Zeiten erfolgreich verkaufen können. Wie das gelingt und welche
Ansätze sich in der Praxis bewährt haben, beleuchtet der folgende Beitrag.
Das Geschäft mit Wohneigentum galt viele Jahre als sichere Bank:
Baufinanzierungen für kaum mehr als ein Prozent, stetige Nachfrage und selbst
mittelmäßige Exposés fanden ihre Käufer. Doch seit dem Zinsanstieg und
wachsender Unsicherheit hat sich das Blatt drastisch gewendet. Für viele
Bauträger ist der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt schmerzhaft spürbar -
Neubauprojekte stocken, mehrere Anbieter buhlen um wenige Interessenten. Wo
früher drei Monate für den Komplettverkauf reichten, herrscht heute monatelang
Funkstille. "Vor dem Markteinbruch konnten viele Bauträger ihr Neubauprojekt
nahezu nebenbei ausverkaufen - ImmoScout-Anzeige geschaltet, kurz gewartet, die
Nachfrage regelte den Rest. Doch seit dem Zinsanstieg funktioniert das nicht
mehr", erklärt Christoph Knauf, Mitgründer der auf Bauträger spezialisierten
Marketingagentur Vision Reality. "Das wahre Ausmaß der Veränderung erkennen
viele Unternehmen erst, wenn erste Projekte liegen bleiben, Bankgespräche zäh
werden oder Rücklagen schwinden. Im schlimmsten Fall droht der Bankrott - mit
dem Verlust von Firmensubstanz, familiärer Sicherheit und manchmal sogar der
Existenz."
"Wer dann weiterhin auf die klassischen Kanäle und vertraute Anzeigen bei
Immobilienportalen setzt, verspielt wertvolle Zeit. Moderne
Immobilienvermarktung heißt heute digitale Zielgruppenansprache, hochwertiges
Auftreten und zeitgemäße Vertriebsabläufe", betont Jakob Käppner, Marketing
Leiter und Mitgesellschafter. Darauf hat sich das Familienunternehmen
spezialisiert: eine innovative Strategie, die Marketing-, Immobilien- und
Vertriebsexpertise intelligent verbindet. Vision Reality begleitet Bauträger
ganzheitlich - von der ersten Interessentenansprache bis zum erfolgreichen
Verkaufsabschluss. Dabei setzen sie auf aufmerksamkeitsstarke Kampagnen auf den
relevanten Plattformen, hochwertige Videos, die Projekte emotional inszenieren,
sowie individuell gestaltete Websites, Visualisierungen und Exposés, die echte
Kaufimpulse setzen. Qualifizierte Anfragen werden gezielt vorselektiert und in
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hast du nicht zufällig MICROSOFT vergessen, Herr Kollege? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Ich hab auch mal einen winzigen Teil bei 212 EUR realisiert! Wie heißt es so schön: An einem Gewinn ist noch niemand bankrott gegangen.
EU-Regeln / 25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.