Endlich ein Schritt in die richtige Richtung

Berlin (ots) - "Die angekündigte Aussetzung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)

lässt uns alle aufatmen. Dies wäre ein wichtiges Signal in so herausfordernden

Zeiten: Brüssel hört die Nöte des Mittelstandes. Ich hoffe, dass die Zustimmung

durch Parlament und Rat nur Formsache ist. Aufgeschoben ist aber nicht

aufgehoben, jetzt muss diese Verordnung auch inhaltlich sinnvoll überarbeitet

werden " fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur Ankündigung von Kommissarin Jessika

Roswall, die EUDR ein weiteres Jahr auszusetzen.



"Diesmal muss die Zeit wirklich genutzt werden. Die Kommission gibt selbst zu,

dass das IT-System zur Abgabe der Sorgfaltserklärungen der erwarteten Belastung

voraussichtlich nicht standhalten wird," so der Großhändler.





Und weiter: "Neben den fehlenden technischen Voraussetzungen braucht es dringend

Vereinfachungen und Anpassungen am Verordnungstext selbst. Die EUDR muss so

ausgestaltet werden, dass sie in der Praxis auch tatsächlich angewendet werden

kann. Dazu gehört insbesondere, dass die Sorgfaltspflichten ausschließlich für

den Erstinverkehrbringer gelten. Wiederholte Berichts- und Kontrollpflichten

entlang der gesamten Lieferkette schaffen keinen Mehrwert, sondern erzeugen

unnötige Bürokratie. Wer Bürokratieabbau verspricht, muss diesen Anspruch auch

konsequent einlösen."



"Auch wenn wir aufatmen, die Entscheidung kommt aus Unternehmersicht natürlich

zu spät. In Vorbereitung auf das Inkrafttreten haben wir Unternehmen viel Zeit

und Geld investiert. Brüssel muss verstehen, dass Bürokratieentlastung auch

Verlässlichkeit bedeutet. Grundsätzlich gilt: Die EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung

bedarf Reformen, deshalb ist es entscheidend, die Wirtschaft von Anfang an

rechtzeitig und umfassend in die Gesetzgebungsprozesse einzubeziehen - um

Situationen wie die aktuelle mit der EUDR künftig zu vermeiden," schließt

Jandura.



Pressekontakt:



Iris von Rottenburg

Abteilungsleiterin Kommunikation

Frederike Röseler

Pressesprecherin

Tel: 030/590099520

Mail: presse@bga.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6123783

OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e

.V.







