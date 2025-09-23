Endlich ein Schritt in die richtige Richtung
Berlin (ots) - "Die angekündigte Aussetzung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)
lässt uns alle aufatmen. Dies wäre ein wichtiges Signal in so herausfordernden
Zeiten: Brüssel hört die Nöte des Mittelstandes. Ich hoffe, dass die Zustimmung
durch Parlament und Rat nur Formsache ist. Aufgeschoben ist aber nicht
aufgehoben, jetzt muss diese Verordnung auch inhaltlich sinnvoll überarbeitet
werden " fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,
Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur Ankündigung von Kommissarin Jessika
Roswall, die EUDR ein weiteres Jahr auszusetzen.
"Diesmal muss die Zeit wirklich genutzt werden. Die Kommission gibt selbst zu,
dass das IT-System zur Abgabe der Sorgfaltserklärungen der erwarteten Belastung
voraussichtlich nicht standhalten wird," so der Großhändler.
Und weiter: "Neben den fehlenden technischen Voraussetzungen braucht es dringend
Vereinfachungen und Anpassungen am Verordnungstext selbst. Die EUDR muss so
ausgestaltet werden, dass sie in der Praxis auch tatsächlich angewendet werden
kann. Dazu gehört insbesondere, dass die Sorgfaltspflichten ausschließlich für
den Erstinverkehrbringer gelten. Wiederholte Berichts- und Kontrollpflichten
entlang der gesamten Lieferkette schaffen keinen Mehrwert, sondern erzeugen
unnötige Bürokratie. Wer Bürokratieabbau verspricht, muss diesen Anspruch auch
konsequent einlösen."
"Auch wenn wir aufatmen, die Entscheidung kommt aus Unternehmersicht natürlich
zu spät. In Vorbereitung auf das Inkrafttreten haben wir Unternehmen viel Zeit
und Geld investiert. Brüssel muss verstehen, dass Bürokratieentlastung auch
Verlässlichkeit bedeutet. Grundsätzlich gilt: Die EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung
bedarf Reformen, deshalb ist es entscheidend, die Wirtschaft von Anfang an
rechtzeitig und umfassend in die Gesetzgebungsprozesse einzubeziehen - um
Situationen wie die aktuelle mit der EUDR künftig zu vermeiden," schließt
Jandura.
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6123783
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
