    Endlich ein Schritt in die richtige Richtung

    Berlin (ots) - "Die angekündigte Aussetzung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)
    lässt uns alle aufatmen. Dies wäre ein wichtiges Signal in so herausfordernden
    Zeiten: Brüssel hört die Nöte des Mittelstandes. Ich hoffe, dass die Zustimmung
    durch Parlament und Rat nur Formsache ist. Aufgeschoben ist aber nicht
    aufgehoben, jetzt muss diese Verordnung auch inhaltlich sinnvoll überarbeitet
    werden " fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,
    Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur Ankündigung von Kommissarin Jessika
    Roswall, die EUDR ein weiteres Jahr auszusetzen.

    "Diesmal muss die Zeit wirklich genutzt werden. Die Kommission gibt selbst zu,
    dass das IT-System zur Abgabe der Sorgfaltserklärungen der erwarteten Belastung
    voraussichtlich nicht standhalten wird," so der Großhändler.

    Und weiter: "Neben den fehlenden technischen Voraussetzungen braucht es dringend
    Vereinfachungen und Anpassungen am Verordnungstext selbst. Die EUDR muss so
    ausgestaltet werden, dass sie in der Praxis auch tatsächlich angewendet werden
    kann. Dazu gehört insbesondere, dass die Sorgfaltspflichten ausschließlich für
    den Erstinverkehrbringer gelten. Wiederholte Berichts- und Kontrollpflichten
    entlang der gesamten Lieferkette schaffen keinen Mehrwert, sondern erzeugen
    unnötige Bürokratie. Wer Bürokratieabbau verspricht, muss diesen Anspruch auch
    konsequent einlösen."

    "Auch wenn wir aufatmen, die Entscheidung kommt aus Unternehmersicht natürlich
    zu spät. In Vorbereitung auf das Inkrafttreten haben wir Unternehmen viel Zeit
    und Geld investiert. Brüssel muss verstehen, dass Bürokratieentlastung auch
    Verlässlichkeit bedeutet. Grundsätzlich gilt: Die EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung
    bedarf Reformen, deshalb ist es entscheidend, die Wirtschaft von Anfang an
    rechtzeitig und umfassend in die Gesetzgebungsprozesse einzubeziehen - um
    Situationen wie die aktuelle mit der EUDR künftig zu vermeiden," schließt
    Jandura.

    Pressekontakt:

    Iris von Rottenburg
    Abteilungsleiterin Kommunikation
    Frederike Röseler
    Pressesprecherin
    Tel: 030/590099520
    Mail: presse@bga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6123783
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
    .V.




    Verfasst von news aktuell
