    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen kaum verändert.
    • Euro-Bund-Future fiel um 0,01% auf 128,19 Punkte.
    • Unternehmensstimmung im Euroraum zeigt gemischte Signale.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,01 Prozent auf 128,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent.

    Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Kurse kaum. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September etwas aufgehellt. Während sich der Indikator für die Stimmung im Industriesektor unerwartet eingetrübt hat, hellte sie sich im Dienstleistungssektor leicht auf. "Dabei ist die Verbesserung in den vergangenen Monaten alleine auf einen Anstieg des deutschen Index zurückzuführen, während sich für die anderen Länder keine Verbesserung der Konjunktur abzeichnet", schreiben Experten der Commerzbank.

    Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg sieht in den deutschen Stimmungsdaten "ein vorsichtiges Hoffnungszeichen". Mit einem nachhaltigen Aufschwung sei aber nur zu rechnen, wenn weitere negative Schocks in der Handelspolitik ausbleiben und "die Bundesregierung ihren Reformankündigungen Taten folgen lässt"./jsl/men





