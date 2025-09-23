Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.09.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.778,15USD pro Feinunze und notiert damit +0,94 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 44,28USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,45 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,03USD und verzeichnet ein Plus von +2,17 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,83USD und verzeichnet ein Plus von +2,41 %.