    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliken führt Liquitint Verafree ein, ein Hochleistungsfarbstoff ohne zusätzliche Biozide

    Die neue Lösung liefert lebendige, stabile Farben und hilft Formulierern, den globalen regulatorischen Trends voraus zu sein

    SPARTANBURG, S.C., 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company ist stolz darauf, Liquitint Verafree einzuführen, die fortschrittliche Lösung des Unternehmens für Hersteller, die nach Hochleistungsfarbstoffen ohne zugesetzte Biozide suchen. Liquitint Verafree wurde im Hinblick auf Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet Farbbrillanz und mikrobielle Stabilität, was es zu einer idealen Wahl sowohl für Haushalts- als auch für industrielle Formulierungen macht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    719,08€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    817,45€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Milliken & Company is proud to introduce Liquitint Verafree, the company’s advanced solution for manufacturers looking for high-performance colorants free of added biocides.

    „Die Vorschriften ändern sich, und die Hersteller stehen unter Druck, sich anzupassen", sagte Cristina Neri, VP von Polymer Solutions bei Milliken. „Liquitint Verafree trifft nicht nur den Nerv der Zeit - es ist führend und bietet die bewährte Leistung der Liquitint-Farbmittel mit der Sicherheit einer Formulierung, die keine zusätzlichen Biozide enthält."

    Liquitint Verafree ist mit einer Vielzahl von Duftstoffen, Tensiden, pH-Werten und Formulierungstypen kompatibel und somit eine vielseitige Ergänzung für jede Produktlinie. Seine stabile flüssige Form ist einfach zu handhaben, lässt sich in automatisierten Fertigungsprozessen leicht dosieren und vermeidet Staubprobleme, die mit Pulverfarbstoffen verbunden sind.

    Das Fachwissen von Milliken bei der Farbanpassung gewährleistet präzise und konsistente Ergebnisse und hilft den Herstellern, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Milliken blickt auf eine lange Geschichte der Innovation in der Farbwissenschaft zurück und entwickelt auch weiterhin fortschrittliche Lösungen, um den sich wandelnden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

    „Von Waschmitteln bis hin zu Allzweckreinigern können sich die Kunden auf Milliken verlassen, wenn es um umfassende Anwendungsunterstützung und unübertroffenes Fachwissen zur Farbabstimmung geht", so Dirk Vanhee, Vertriebs- und Marketingdirektor für Polymerlösungen bei Milliken. „Unser Team setzt sich dafür ein, dass jeder Farbton den genauen Spezifikationen entspricht und im Einsatz zuverlässig funktioniert."

    Liquitint Verafree entspricht den REACH-Vorschriften in der EU, Großbritannien, der Ukraine und der Türkei und unterstreicht damit Millikens Engagement für globale Umweltstandards. Das Produkt ist in 18 kg (40 lb) Eimern, 216 kg (475 lb) Fässern und 1000 kg (2200 lb) IBC-Behältern erhältlich und bietet flexible Optionen für Hersteller aller Größen.

    Weitere Informationen über Liquitint Verafree und andere fortschrittliche Lösungen von Milliken finden Sie unter milliken.com.

    Informationen zu Milliken
    Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen stellt Milliken Produkte her, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Gefühl von Integrität und Exzellenz, um die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie mehr über Millikens neugierige Köpfe und inspirierte Lösungen unter milliken.com und auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

    Milliken & Company est un chef de file mondial dans le domaine de la fabrication, dont l’accent mis sur la science des matériaux permet aujourd’hui de réaliser les percées de demain.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778702/Milliken_Liquitint_Verafree.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/milliken-fuhrt-liquitint-verafree-ein-ein-hochleistungsfarbstoff-ohne-zusatzliche-biozide-302564654.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milliken führt Liquitint Verafree ein, ein Hochleistungsfarbstoff ohne zusätzliche Biozide Die neue Lösung liefert lebendige, stabile Farben und hilft Formulierern, den globalen regulatorischen Trends voraus zu sein SPARTANBURG, S.C., 23. September 2025 /PRNewswire/ - Milliken & Company ist stolz darauf, Liquitint Verafree einzuführen, …