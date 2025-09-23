Milliken führt Liquitint Verafree ein, ein Hochleistungsfarbstoff ohne zusätzliche Biozide

SPARTANBURG, S.C., 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company ist stolz darauf, Liquitint Verafree einzuführen, die fortschrittliche Lösung des Unternehmens für Hersteller, die nach Hochleistungsfarbstoffen ohne zugesetzte Biozide suchen. Liquitint Verafree wurde im Hinblick auf Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet Farbbrillanz und mikrobielle Stabilität, was es zu einer idealen Wahl sowohl für Haushalts- als auch für industrielle Formulierungen macht.

„Die Vorschriften ändern sich, und die Hersteller stehen unter Druck, sich anzupassen", sagte Cristina Neri, VP von Polymer Solutions bei Milliken. „Liquitint Verafree trifft nicht nur den Nerv der Zeit - es ist führend und bietet die bewährte Leistung der Liquitint-Farbmittel mit der Sicherheit einer Formulierung, die keine zusätzlichen Biozide enthält."

Liquitint Verafree ist mit einer Vielzahl von Duftstoffen, Tensiden, pH-Werten und Formulierungstypen kompatibel und somit eine vielseitige Ergänzung für jede Produktlinie. Seine stabile flüssige Form ist einfach zu handhaben, lässt sich in automatisierten Fertigungsprozessen leicht dosieren und vermeidet Staubprobleme, die mit Pulverfarbstoffen verbunden sind.

Das Fachwissen von Milliken bei der Farbanpassung gewährleistet präzise und konsistente Ergebnisse und hilft den Herstellern, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Milliken blickt auf eine lange Geschichte der Innovation in der Farbwissenschaft zurück und entwickelt auch weiterhin fortschrittliche Lösungen, um den sich wandelnden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

„Von Waschmitteln bis hin zu Allzweckreinigern können sich die Kunden auf Milliken verlassen, wenn es um umfassende Anwendungsunterstützung und unübertroffenes Fachwissen zur Farbabstimmung geht", so Dirk Vanhee, Vertriebs- und Marketingdirektor für Polymerlösungen bei Milliken. „Unser Team setzt sich dafür ein, dass jeder Farbton den genauen Spezifikationen entspricht und im Einsatz zuverlässig funktioniert."

Liquitint Verafree entspricht den REACH-Vorschriften in der EU, Großbritannien, der Ukraine und der Türkei und unterstreicht damit Millikens Engagement für globale Umweltstandards. Das Produkt ist in 18 kg (40 lb) Eimern, 216 kg (475 lb) Fässern und 1000 kg (2200 lb) IBC-Behältern erhältlich und bietet flexible Optionen für Hersteller aller Größen.

Weitere Informationen über Liquitint Verafree und andere fortschrittliche Lösungen von Milliken finden Sie unter milliken.com.

Informationen zu Milliken

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen stellt Milliken Produkte her, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Gefühl von Integrität und Exzellenz, um die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie mehr über Millikens neugierige Köpfe und inspirierte Lösungen unter milliken.com und auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

