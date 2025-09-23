    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Nordwestdeutsche Stahlindustrie

    Dritte Verhandlungsrunde hat begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitgeber und IG Metall verhandeln neuen Tarifvertrag.
    • IG Metall lehnt Angebot von 500 Euro als unzureichend ab.
    • Warnstreiks ab 1. Oktober bei fehlendem Angebot.
    Nordwestdeutsche Stahlindustrie - Dritte Verhandlungsrunde hat begonnen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben sich Arbeitgeber und IG Metall zum dritten Mal zusammengesetzt, um über einen neuen Tarifvertrag zu verhandeln. Die Gespräche begannen am Dienstagnachmittag in Düsseldorf. Ein Ende war zunächst nicht abzusehen.

    Am Freitag hatten die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt. Es sieht eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro für die ersten neun Monate des kommenden Jahres vor, außerdem die Verlängerung mehrerer Tarifverträge.

    Friedenspflicht endet am 30. September

    Die Gewerkschaft hatte dies als "völlig unzureichend" zurückgewiesen. Das Angebot sei für die Sicherung des Reallohns völlig inakzeptabel, hieß es. Für den Fall, dass es in der dritten Runde kein deutlich verbessertes Angebot mit einer prozentualen Erhöhung gibt, hatte die IG Metall Warnstreiks ab dem 1. Oktober angekündigt.

    In der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sind rund 60.000 Menschen beschäftigt.

    Im Vorfeld der aktuellen Tarifrunde hatte die IG Metall von einer "äußerst schwierigen Lage" der Stahlindustrie gesprochen. Die Gewerkschaft ging daher ohne konkrete Lohnforderung in die Verhandlungen. Betont wurde aber, dass die Inflation ausgeglichen und Beschäftigung gesichert werden müsse. Der Arbeitgeberverband Stahl hatte die Forderung nach prozentualen Lohnsteigerungen schon vor Beginn der Tarifrunde zurückgewiesen.

    Stahlindustrie steht unter Druck

    Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion. Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen.

    Für die rund 8.000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie laufen ebenfalls Tarifverhandlungen. Die dritte Runde ist dort für den 25. September angesetzt. Die Verhandlungen für das Saarland beginnen erst Mitte November./tob/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 24,28 auf Tradegate (23. September 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +7,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,22 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,36 %/-22,48 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
