    Termine bis 7. Oktober2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 7. Oktober 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

    12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
    15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
    13:00 USA: Hypothekenanträge
    16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

    DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

    LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
    07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
    14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
    09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
    10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
    14:30 USA: Private Einkommen 8/25
    14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
    14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
    16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 GBR: Geldmenge M4
    10:30 GBR: Hypothekenzusagen
    10:30 GBR: Konsumentenkredit
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25
    01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25
    03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
    08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25
    08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
    15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
    16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25
    16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.

    14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
    USA: KfZ-Absatz Q3/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
    16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25
    09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25
    10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
    DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25
    08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

    16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

