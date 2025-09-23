    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Tobias Vetter zeigt, wie Geschäftsführer ihre bAV neu denken und finanziell davon profitieren (FOTO)

    Mannheim (ots) - Klassische Altersvorsorgeprodukte? Oft unflexibel, teuer und
    wenig ertragreich - vor allem für GmbH-Geschäftsführer. Dabei bietet gerade die
    betriebliche Altersvorsorge enormes Potenzial, wenn man sie unternehmerisch
    denkt. Warum immer mehr Geschäftsführer auf das Konzept der Vetter Consulting
    GmbH setzen, um steueroptimiert Vermögen aufzubauen und maximale Flexibilität zu
    gewinnen? Die Antworten gibt's hier.

    Als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH stehst du bei der Altersvorsorge
    und dem privaten Vermögensaufbau oft vor einem Dilemma: Die scheinbar
    unumstößlichen Regeln des Systems engen dich ein. Klassische Vorsorgeprodukte
    sind nicht nur unflexibel und teuer, sondern liefern oft enttäuschend geringe
    Renditen - vor allem im Vergleich zu dem unternehmerischen Risiko, das du
    tagtäglich trägst. Wie kannst du in einem Umfeld, das auf
    Durchschnittsabgesichertheit ausgelegt ist, intelligente Strategien für echte
    Vermögensbildung entwickeln? "Wer sich auf die Standardlösungen verlässt,
    verschenkt nicht nur Rendite, sondern riskiert auch, im Alter finanziell
    eingeengt zu sein - und das trotz harter Arbeit und unternehmerischem Mut",
    warnt Tobias Vetter.

    "Die betriebliche Altersvorsorge ist kein lästiges Pflichtprogramm - sie ist ein
    mächtiges Gestaltungsinstrument, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt",
    sagt Tobias Vetter, Finanzstratege und Geschäftsführer der Vetter Consulting
    GmbH. Viele Unternehmer unterschätzen das enorme Potenzial, das die bAV in ihrer
    eigenen GmbH bietet. Dabei lassen sich durch eine clevere Strukturierung nicht
    nur erhebliche Steuervorteile nutzen, sondern auch maximale Flexibilität und
    echte Ertragskraft erzielen - weit über das hinaus, was herkömmliche
    Vorsorgemodelle ermöglichen. Tobias Vetter setzt dabei auf ein Konzept, das
    unternehmerisches Denken mit finanzieller Weitsicht verbindet: Statt starrer
    Standardlösungen steht ein individuell gestaltbarer Rahmen im Mittelpunkt, der
    Liquidität schont, steuerlich optimiert ist und dennoch langfristig Vermögen
    aufbaut. Wer diese Möglichkeiten kennt und gezielt nutzt, kann seine
    Altersvorsorge zum echten unternehmerischen Vorteil machen - und das System
    endlich für sich arbeiten lassen.

    Warum die bAV für Geschäftsführer so attraktiv ist - und wie du mehr daraus
    machst

    Als Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) kannst du bei der Altersvorsorge
    doppelt profitieren: Du gestaltest nicht nur die Spielregeln deiner GmbH,
    sondern kannst auch steuerlich begünstigt für dein zukünftiges Ich vorsorgen.
    Deine GmbH darf monatlich bis zu 644 Euro (2025) steuerfrei in eine
