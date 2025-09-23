Tobias Vetter zeigt, wie Geschäftsführer ihre bAV neu denken und finanziell davon profitieren (FOTO)

Mannheim (ots) - Klassische Altersvorsorgeprodukte? Oft unflexibel, teuer und

wenig ertragreich - vor allem für GmbH-Geschäftsführer. Dabei bietet gerade die

betriebliche Altersvorsorge enormes Potenzial, wenn man sie unternehmerisch

denkt. Warum immer mehr Geschäftsführer auf das Konzept der Vetter Consulting

GmbH setzen, um steueroptimiert Vermögen aufzubauen und maximale Flexibilität zu

gewinnen? Die Antworten gibt's hier.



Als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH stehst du bei der Altersvorsorge

und dem privaten Vermögensaufbau oft vor einem Dilemma: Die scheinbar

unumstößlichen Regeln des Systems engen dich ein. Klassische Vorsorgeprodukte

sind nicht nur unflexibel und teuer, sondern liefern oft enttäuschend geringe

Renditen - vor allem im Vergleich zu dem unternehmerischen Risiko, das du

tagtäglich trägst. Wie kannst du in einem Umfeld, das auf

Durchschnittsabgesichertheit ausgelegt ist, intelligente Strategien für echte

Vermögensbildung entwickeln? "Wer sich auf die Standardlösungen verlässt,

verschenkt nicht nur Rendite, sondern riskiert auch, im Alter finanziell

eingeengt zu sein - und das trotz harter Arbeit und unternehmerischem Mut",

warnt Tobias Vetter.







mächtiges Gestaltungsinstrument, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt",

sagt Tobias Vetter, Finanzstratege und Geschäftsführer der Vetter Consulting

GmbH. Viele Unternehmer unterschätzen das enorme Potenzial, das die bAV in ihrer

eigenen GmbH bietet. Dabei lassen sich durch eine clevere Strukturierung nicht

nur erhebliche Steuervorteile nutzen, sondern auch maximale Flexibilität und

echte Ertragskraft erzielen - weit über das hinaus, was herkömmliche

Vorsorgemodelle ermöglichen. Tobias Vetter setzt dabei auf ein Konzept, das

unternehmerisches Denken mit finanzieller Weitsicht verbindet: Statt starrer

Standardlösungen steht ein individuell gestaltbarer Rahmen im Mittelpunkt, der

Liquidität schont, steuerlich optimiert ist und dennoch langfristig Vermögen

aufbaut. Wer diese Möglichkeiten kennt und gezielt nutzt, kann seine

Altersvorsorge zum echten unternehmerischen Vorteil machen - und das System

endlich für sich arbeiten lassen.



Warum die bAV für Geschäftsführer so attraktiv ist - und wie du mehr daraus

machst



Als Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) kannst du bei der Altersvorsorge

doppelt profitieren: Du gestaltest nicht nur die Spielregeln deiner GmbH,

sondern kannst auch steuerlich begünstigt für dein zukünftiges Ich vorsorgen.

Deine GmbH darf monatlich bis zu 644 Euro (2025) steuerfrei in eine Seite 1 von 2 Seite 2 ►





