Steueroptimierter Vermögensaufbau ab 40
Tobias Vetter zeigt, wie Geschäftsführer ihre bAV neu denken und finanziell davon profitieren (FOTO)
Mannheim (ots) - Klassische Altersvorsorgeprodukte? Oft unflexibel, teuer und
wenig ertragreich - vor allem für GmbH-Geschäftsführer. Dabei bietet gerade die
betriebliche Altersvorsorge enormes Potenzial, wenn man sie unternehmerisch
denkt. Warum immer mehr Geschäftsführer auf das Konzept der Vetter Consulting
GmbH setzen, um steueroptimiert Vermögen aufzubauen und maximale Flexibilität zu
gewinnen? Die Antworten gibt's hier.
Als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH stehst du bei der Altersvorsorge
und dem privaten Vermögensaufbau oft vor einem Dilemma: Die scheinbar
unumstößlichen Regeln des Systems engen dich ein. Klassische Vorsorgeprodukte
sind nicht nur unflexibel und teuer, sondern liefern oft enttäuschend geringe
Renditen - vor allem im Vergleich zu dem unternehmerischen Risiko, das du
tagtäglich trägst. Wie kannst du in einem Umfeld, das auf
Durchschnittsabgesichertheit ausgelegt ist, intelligente Strategien für echte
Vermögensbildung entwickeln? "Wer sich auf die Standardlösungen verlässt,
verschenkt nicht nur Rendite, sondern riskiert auch, im Alter finanziell
eingeengt zu sein - und das trotz harter Arbeit und unternehmerischem Mut",
warnt Tobias Vetter.
"Die betriebliche Altersvorsorge ist kein lästiges Pflichtprogramm - sie ist ein
mächtiges Gestaltungsinstrument, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt",
sagt Tobias Vetter, Finanzstratege und Geschäftsführer der Vetter Consulting
GmbH. Viele Unternehmer unterschätzen das enorme Potenzial, das die bAV in ihrer
eigenen GmbH bietet. Dabei lassen sich durch eine clevere Strukturierung nicht
nur erhebliche Steuervorteile nutzen, sondern auch maximale Flexibilität und
echte Ertragskraft erzielen - weit über das hinaus, was herkömmliche
Vorsorgemodelle ermöglichen. Tobias Vetter setzt dabei auf ein Konzept, das
unternehmerisches Denken mit finanzieller Weitsicht verbindet: Statt starrer
Standardlösungen steht ein individuell gestaltbarer Rahmen im Mittelpunkt, der
Liquidität schont, steuerlich optimiert ist und dennoch langfristig Vermögen
aufbaut. Wer diese Möglichkeiten kennt und gezielt nutzt, kann seine
Altersvorsorge zum echten unternehmerischen Vorteil machen - und das System
endlich für sich arbeiten lassen.
Warum die bAV für Geschäftsführer so attraktiv ist - und wie du mehr daraus
machst
Als Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) kannst du bei der Altersvorsorge
doppelt profitieren: Du gestaltest nicht nur die Spielregeln deiner GmbH,
sondern kannst auch steuerlich begünstigt für dein zukünftiges Ich vorsorgen.
Deine GmbH darf monatlich bis zu 644 Euro (2025) steuerfrei in eine
