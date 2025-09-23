    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSEGA SAMMY HOLDINGS AktievorwärtsNachrichten zu SEGA SAMMY HOLDINGS
    Elegant Hoopoe präsentiert KI-gestütztes Wellness-Franchise, das mit seiner Expansion auf über 200 Kliniken den 1,5 Billionen US-Dollar schweren globalen Wellness-Markt ins Visier nimmt

    London (ots/PRNewswire) - Hoopoe Holding (http://www.hoopoeholding.com/) , das
    erste KI-gestützte, IP-geschützte Wellness-Franchise-Unternehmen, macht rasche
    Fortschritte bei der Umsetzung seiner globalen Expansion mit dem ambitionierten
    Ziel, weltweit mehr als zweihundert Kliniken unter der Marke elegant hoopoe
    (https://eleganthoopoe.ae/) zu eröffnen und sich so einen bedeutenden Anteil an
    der globalen Wellness-Wirtschaft von 1,5 Billionen US-Dollar zu sichern.

    Seit dem offiziellen Start seines globalen Franchise-Programms im Juni 2025 hat
    das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten rasch expandiert und
    gleichzeitig eine Dynamik für internationale Märkte aufgebaut. Zu den
    nachweislichen Erfolgen des Programms gehören:

    - Mehr als 30.000 durchgeführte Behandlungen
    - IRR von 32 bis 38 %
    - Amortisationszeit von 3,5 Jahren
    - Komplettes proprietäres IP- und Technologiepaket für jedes
    Franchise-Unternehmen
    - Konsistente 5-Sterne-Bewertungen

    Das investorenfreundliche Modell von elegant hoopoe basiert auf einer
    10-prozentigen Gewinnbeteiligung anstelle der herkömmlichen Lizenzgebühren.
    Dadurch wird sichergestellt, dass die Zahlungen direkt an die Gewinnentwicklung
    angepasst werden und Franchisenehmer niemals gezwungen sind, unabhängig von der
    Entwicklung ihres Geschäfts feste Gebühren zu zahlen, wodurch ein wirklich
    abgestimmtes Partnerschaftsmodell entsteht.

    Die KI-gesteuerte Franchise-Architektur von elegant hoopoe wird derzeit an der
    Harvard University geprüft, und es wird erwartet, dass die Ergebnisse die
    globalen Franchise-Geschäftsmodelle neu definieren werden. Diese akademische
    Bestätigung unterstreicht den innovativen Charakter des operativen Ansatzes des
    Unternehmens und dessen mögliche Auswirkungen auf die gesamte Franchisebranche.

    elegant hoopoe beschleunigt nun die Einführung seines wegweisenden
    Franchisemodells auf internationalen Schlüsselmärkten. Großbritannien wurde als
    wichtigster europäischer Startmarkt identifiziert. Gespräche mit Kapitalpartnern
    und Betreibern in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und
    Italien werden bereits geführt. Dieser marktübergreifende Ansatz spiegelt die
    Strategie von elegant hoopoe wider, regionale Knotenpunkte zu schaffen, die die
    weitere Expansion in ihren jeweiligen Gebieten vorantreiben können.

    Der britische Wellness-Markt, der zu den größten Europas zählt, ist nach wie vor
    stark fragmentiert. Unabhängige Anbieter und Elitekliniken bedienen nur sehr
    vermögende Privatpersonen. Das Modell von elegant hoopoe standardisiert
    klinische Spitzenleistungen durch KI-gestützte Protokolle und macht gleichzeitig
    evidenzbasierte Langlebigkeitsbehandlungen für eine breitere Bevölkerungsschicht
