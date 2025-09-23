London (ots/PRNewswire) - Hoopoe Holding (http://www.hoopoeholding.com/) , das

erste KI-gestützte, IP-geschützte Wellness-Franchise-Unternehmen, macht rasche

Fortschritte bei der Umsetzung seiner globalen Expansion mit dem ambitionierten

Ziel, weltweit mehr als zweihundert Kliniken unter der Marke elegant hoopoe

(https://eleganthoopoe.ae/) zu eröffnen und sich so einen bedeutenden Anteil an

der globalen Wellness-Wirtschaft von 1,5 Billionen US-Dollar zu sichern.



Seit dem offiziellen Start seines globalen Franchise-Programms im Juni 2025 hat

das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten rasch expandiert und

gleichzeitig eine Dynamik für internationale Märkte aufgebaut. Zu den

nachweislichen Erfolgen des Programms gehören:







- IRR von 32 bis 38 %

- Amortisationszeit von 3,5 Jahren

- Komplettes proprietäres IP- und Technologiepaket für jedes

Franchise-Unternehmen

- Konsistente 5-Sterne-Bewertungen



Das investorenfreundliche Modell von elegant hoopoe basiert auf einer

10-prozentigen Gewinnbeteiligung anstelle der herkömmlichen Lizenzgebühren.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Zahlungen direkt an die Gewinnentwicklung

angepasst werden und Franchisenehmer niemals gezwungen sind, unabhängig von der

Entwicklung ihres Geschäfts feste Gebühren zu zahlen, wodurch ein wirklich

abgestimmtes Partnerschaftsmodell entsteht.



Die KI-gesteuerte Franchise-Architektur von elegant hoopoe wird derzeit an der

Harvard University geprüft, und es wird erwartet, dass die Ergebnisse die

globalen Franchise-Geschäftsmodelle neu definieren werden. Diese akademische

Bestätigung unterstreicht den innovativen Charakter des operativen Ansatzes des

Unternehmens und dessen mögliche Auswirkungen auf die gesamte Franchisebranche.



elegant hoopoe beschleunigt nun die Einführung seines wegweisenden

Franchisemodells auf internationalen Schlüsselmärkten. Großbritannien wurde als

wichtigster europäischer Startmarkt identifiziert. Gespräche mit Kapitalpartnern

und Betreibern in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und

Italien werden bereits geführt. Dieser marktübergreifende Ansatz spiegelt die

Strategie von elegant hoopoe wider, regionale Knotenpunkte zu schaffen, die die

weitere Expansion in ihren jeweiligen Gebieten vorantreiben können.



Der britische Wellness-Markt, der zu den größten Europas zählt, ist nach wie vor

stark fragmentiert. Unabhängige Anbieter und Elitekliniken bedienen nur sehr

vermögende Privatpersonen. Das Modell von elegant hoopoe standardisiert

klinische Spitzenleistungen durch KI-gestützte Protokolle und macht gleichzeitig

evidenzbasierte Langlebigkeitsbehandlungen für eine breitere Bevölkerungsschicht





