Der Börsen-Tag
Marktupdate: DAX und TecDAX führen, SDAX und S&P 500 schwächeln
Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen einige US-Indizes Verluste. Diese Schwankungen spiegeln die aktuelle Marktstimmung wider.
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,16% und steht aktuell bei 23.624,61 Punkten. Ähnlich verhalten zeigt sich der MDAX, der mit einem Plus von 0,08% auf 30.282,12 Punkte klettert. Der SDAX hingegen kann mit einem Zuwachs von 0,37% auf 17.049,08 Punkte etwas stärker zulegen. Noch besser präsentiert sich der TecDAX, der mit einem Anstieg von 0,40% auf 3.648,18 Punkte den stärksten Zuwachs unter den deutschen Indizes verzeichnet. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,15% und erreicht 46.462,11 Punkte, während der S&P 500 einen leichten Rückgang von 0,14% auf 6.684,53 Punkte hinnehmen muss. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider, die derzeit sowohl in Europa als auch in den USA vorherrschen.
DAX TopwerteVolkswagen (VW) Vz führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.83% an, gefolgt von adidas mit 3.63% und Porsche Holding SE, das um 2.88% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Rheinmetall einen Rückgang von -1.52%, während Commerzbank um -1.92% fiel. Henkel VZ schloss mit einem Minus von -2.42%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Lanxess mit einem beeindruckenden Plus von 8.68% hervor, gefolgt von AIXTRON mit 4.76% und Wacker Chemie, das um 3.74% zulegte.
MDAX FlopwerteRedcare Pharmacy fiel um -2.45%, während die IONOS Group einen Rückgang von -3.22% verzeichnete. HelloFresh schloss mit einem Minus von -3.62%.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigt thyssenkrupp nucera eine starke Performance mit 8.62%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 5.10% und Duerr, das um 4.82% zulegte.
SDAX FlopwertePVA TePla fiel um -2.87%, während Wacker Neuson um -3.11% sank. Der größte Rückgang wurde von NORMA Group verzeichnet, die um -11.10% fiel.
TecDAX TopwerteAIXTRON führt auch im TecDAX mit 4.76%, gefolgt von ATOSS Software mit 4.27% und SILTRONIC AG, das um 4.22% zulegte.
TecDAX Flopwerte1&1 verzeichnete einen Rückgang von -1.71%, während HENSOLDT um -2.22% fiel. Die IONOS Group hatte ebenfalls einen Rückgang von -3.22%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 2.97% hervor, gefolgt von 3M mit 2.06% und Chevron Corporation, das um 1.93% zulegte.
Dow Jones FlopwerteWalmart fiel um -1.04%, während NVIDIA um -1.90% sank. Amazon schloss mit einem Minus von -2.01%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 zeigt Halliburton eine starke Performance mit 8.36%, gefolgt von McKesson mit 6.37% und Texas Pacific Land, das um 5.79% zulegte.
S&P 500 FlopwerteNRG Energy und GoDaddy Registered (A) verzeichneten beide einen Rückgang von -2.66%, während Autozone um -2.86% fiel.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte