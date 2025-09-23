Trump wollte UN-Hauptquartier für halbe Milliarde Dollar renovieren

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wollte nach eigenen Angaben vor einigen Jahren das UN-Hauptquartier in New York renovieren. Er habe ein Gebot für "die Renovierung und den Wiederaufbau" abgegeben, sagte er bei seiner Rede vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen. "Ich sagte damals, ich würde es für 500 Millionen Dollar machen, und alles würde wunderschön wiederaufgebaut werden."

Trump war in seiner Zeit in New York als Immobilienentwickler bekanntgeworden. Er erläuterte nicht, wann genau er das Gebot gemacht hatte.