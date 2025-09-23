BitMine Immersion (BMNR) gibt die Preisfestsetzung für ein registriertes Direktangebot in Höhe von 365,24 Mio. Dollar auf 70 Dollar pro Aktie fest
Las Vegas (ots/PRNewswire) - BitMine verkauft etwa 5,22 Millionen Aktien zu je
70,00 Dollar sowie etwa 10,4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis
von 87,50 Dollar
Der Verkauf von BitMine-Stammaktien entspricht einem Aufschlag von 1 % auf den
Schlusskurs der BitMine-Stammaktien am 19. September 2025
70,00 Dollar sowie etwa 10,4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis
von 87,50 Dollar
Der Verkauf von BitMine-Stammaktien entspricht einem Aufschlag von 1 % auf den
Schlusskurs der BitMine-Stammaktien am 19. September 2025
BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom"
Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
"Unternehmen"), ein auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke spezialisiertes
Unternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger Kryptowährungsinvestition, gab
heute bekannt, eine Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen
Investor im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf von 5 217 715 Aktien der
Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 Dollar je Aktie (die
"Stammaktien") zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine
zum Kauf von bis zu 10 435 430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 87,50
Dollar pro Aktie (die "Optionsscheine") in einer registrierten
Direktangebotstransaktion (das "Angebot") abgeschlossen zu haben. Mit 70,00
Dollar pro Aktie entspricht der Kaufpreis der Stammaktien einem Aufschlag von
etwa 14 % auf den Schlusskurs vom 19. September 2025. Die Optionsscheine werden
mit Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027. Vor und bis
einschließlich dem Ablaufdatum können die Optionsscheine ganz oder teilweise
gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von etwa 365,24 Mio.
Dollar vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter
Angebotskosten. Die potenziellen künftigen Gesamterlöse aus den Optionsscheinen
belaufen sich auf ca. 913 Mio. Dollar aus Barausübungen. Dies würde unter
Einbeziehung des Stammaktienangebots und der Erlöse aus der Barausübung der
Optionsscheine zu Gesamterlösen von rund 1,28 Mrd. Dollar führen.
"BitMine hat 365,24 Mio. Dollar durch den Verkauf unserer Aktien zu einem
Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs vom Freitag eingenommen. Durch den
Verkauf von Aktien zu einem Preis von 70 Dollar pro Aktie, verglichen mit
unserem Schlusskurs von 61,29 Dollar, ist dies ein wesentlicher Zuwachs für die
bestehenden Aktionäre, da der Erlös in erster Linie dazu verwendet wird, unsere
ETH-Bestände aufzustocken", sagte Thomas Lee, Vorsitzender von BitMine.
"Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht nur das starke
unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom"
Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
"Unternehmen"), ein auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke spezialisiertes
Unternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger Kryptowährungsinvestition, gab
heute bekannt, eine Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen
Investor im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf von 5 217 715 Aktien der
Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 Dollar je Aktie (die
"Stammaktien") zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine
zum Kauf von bis zu 10 435 430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 87,50
Dollar pro Aktie (die "Optionsscheine") in einer registrierten
Direktangebotstransaktion (das "Angebot") abgeschlossen zu haben. Mit 70,00
Dollar pro Aktie entspricht der Kaufpreis der Stammaktien einem Aufschlag von
etwa 14 % auf den Schlusskurs vom 19. September 2025. Die Optionsscheine werden
mit Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027. Vor und bis
einschließlich dem Ablaufdatum können die Optionsscheine ganz oder teilweise
gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von etwa 365,24 Mio.
Dollar vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter
Angebotskosten. Die potenziellen künftigen Gesamterlöse aus den Optionsscheinen
belaufen sich auf ca. 913 Mio. Dollar aus Barausübungen. Dies würde unter
Einbeziehung des Stammaktienangebots und der Erlöse aus der Barausübung der
Optionsscheine zu Gesamterlösen von rund 1,28 Mrd. Dollar führen.
"BitMine hat 365,24 Mio. Dollar durch den Verkauf unserer Aktien zu einem
Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs vom Freitag eingenommen. Durch den
Verkauf von Aktien zu einem Preis von 70 Dollar pro Aktie, verglichen mit
unserem Schlusskurs von 61,29 Dollar, ist dies ein wesentlicher Zuwachs für die
bestehenden Aktionäre, da der Erlös in erster Linie dazu verwendet wird, unsere
ETH-Bestände aufzustocken", sagte Thomas Lee, Vorsitzender von BitMine.
"Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht nur das starke
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BitMine Immersion Technologies Registered - A411ZL - US09175A2069
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BitMine Immersion Technologies Registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
mw1964 schrieb 19.09.25, 16:10
mitdiskutieren »
Sieht sehr gut aus ! Sehe hier bald wieder Kurse über 100 € ; aber nur m.M. !
Sollte Eth extrem ausbrechen ist hier noch einiges zu erwarten.
namidog schrieb 18.09.25, 15:45
Recherchier doch selber und mach mich nicht blöd anmitdiskutieren »
namidog schrieb 16.09.25, 16:40
Jaaaaaa aber nicht 1:1 🤨 oh manmitdiskutieren »
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte