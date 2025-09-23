    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    BitMine Immersion (BMNR) gibt die Preisfestsetzung für ein registriertes Direktangebot in Höhe von 365,24 Mio. Dollar auf 70 Dollar pro Aktie fest

    Las Vegas (ots/PRNewswire) - BitMine verkauft etwa 5,22 Millionen Aktien zu je
    70,00 Dollar sowie etwa 10,4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis
    von 87,50 Dollar

    Der Verkauf von BitMine-Stammaktien entspricht einem Aufschlag von 1 % auf den
    Schlusskurs der BitMine-Stammaktien am 19. September 2025

    BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
    unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
    III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom"
    Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern

    (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
    "Unternehmen"), ein auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke spezialisiertes
    Unternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger Kryptowährungsinvestition, gab
    heute bekannt, eine Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen
    Investor im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf von 5 217 715 Aktien der
    Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 Dollar je Aktie (die
    "Stammaktien") zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine
    zum Kauf von bis zu 10 435 430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 87,50
    Dollar pro Aktie (die "Optionsscheine") in einer registrierten
    Direktangebotstransaktion (das "Angebot") abgeschlossen zu haben. Mit 70,00
    Dollar pro Aktie entspricht der Kaufpreis der Stammaktien einem Aufschlag von
    etwa 14 % auf den Schlusskurs vom 19. September 2025. Die Optionsscheine werden
    mit Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027. Vor und bis
    einschließlich dem Ablaufdatum können die Optionsscheine ganz oder teilweise
    gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.

    Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von etwa 365,24 Mio.
    Dollar vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter
    Angebotskosten. Die potenziellen künftigen Gesamterlöse aus den Optionsscheinen
    belaufen sich auf ca. 913 Mio. Dollar aus Barausübungen. Dies würde unter
    Einbeziehung des Stammaktienangebots und der Erlöse aus der Barausübung der
    Optionsscheine zu Gesamterlösen von rund 1,28 Mrd. Dollar führen.

    "BitMine hat 365,24 Mio. Dollar durch den Verkauf unserer Aktien zu einem
    Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs vom Freitag eingenommen. Durch den
    Verkauf von Aktien zu einem Preis von 70 Dollar pro Aktie, verglichen mit
    unserem Schlusskurs von 61,29 Dollar, ist dies ein wesentlicher Zuwachs für die
    bestehenden Aktionäre, da der Erlös in erster Linie dazu verwendet wird, unsere
    ETH-Bestände aufzustocken", sagte Thomas Lee, Vorsitzender von BitMine.

    "Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht nur das starke
