SMIRNOFF UND TROYE SIVAN VERÖFFENTLICHEN NEUES GESCHÄFTSUPDATE AUS DEM „VIBES HQ" UND STARTEN DIE „BRIEFCASE DROP"-SCHNITZELJAGD FÜR FANS

Die Challenge findet als Auftakt zum „International Vodka Day" statt

Die spielerische Initiative, die von Smirnoff und der globalen Popsensation Troye Sivan gefördert wird, soll Menschen dazu inspirieren, sich mit Freunden zu verbinden und ihre ultimativen IRL-Hänge zu feiern.

Dies ist der nächste Teil der „Chief Vibes OFFicer (CVO)"-Geschichte, in dem Troye, der im November letzten Jahres zum CVO ernannt wurde, den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen des Vibes-Hauptquartiers gewährt.

Rechtlich gesehen müssen wir sagen, dass „Chief Vibes OFFicer" kein echter Titel und „Vibes HQ" kein echter Arbeitsplatz ist – beides wird nur zu Werbezwecken verwendet (aber verratet es nicht Troye ...)

HERO-YouTube-Link HIER und sämtliches Medienmaterial HIER

LOS ANGELES, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Smirnoff, die weltweite Nr. 1 unter den Wodka-Marken,[1] startet heute in Zusammenarbeit mit der globalen Pop-Sensation Troye Sivan eine spielerische „Briefcase Drop"-Aktion, eine Schnitzeljagd mit Aktentaschen, welche die Menschen an diesem Internationalen Wodka-Tag (4. Oktober) zum ultimativen IRL-Abend mit ihren Freunden zusammenbringt. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Troye Sivan seinen Fans mit einer augenzwinkernden Tour durch das „Smirnoff Vibes HQ" einen Einblick in das Leben eines „Chief Vibes OFFicer" bei Smirnoff gibt.

Von URL zu IRL, die „Briefcase Drop"-Aktion wird am 2. Oktober in Los Angeles stattfinden, Troyes Heimatstadt, wenn er sich in den USA aufhält, und ermutigt alle, ihre Pläne aus dem Gruppenchat zu nehmen und sich IRL zum ultimativen Gruppenabend (Ü-21) zu treffen. An kultigen Orten in ganz L.A. werden Fans (Ü-21) Hinweise von Troye und Smirnoff zusammensetzen, um die Aktentaschen zu finden – und, im Sinne der Zusammenführung von Menschen, um sie zu finden, brauchen sie einen Hinweis und um den Preis zu erhalten, brauchen sie ihre Crew.** Im Inneren finden die potenziellen Gewinner ein personalisiertes Video von Troye und können ihren Preis anfordern, darunter ein von CVO organisiertes Wochenende in Palm Springs – z. B. Sonne, Lo-Fi-Chill und die höchsten Vibes.