HelloFresh Aktie verliert signifikant - 23.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die HelloFresh Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,47 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HelloFresh mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,50 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -33,77 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,02 % 1 Monat -5,08 % 3 Monate -5,50 % 1 Jahr -8,86 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen einige US-Indizes Verluste. Diese Schwankungen spiegeln die aktuelle Marktstimmung wider.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.