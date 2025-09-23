    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Baugewerbe zu neuen Neubauförderkonditionen

    Langfristigkeit entscheidend für Bauinvestitionen

    Berlin (ots) - Laut einer Meldung des Bundesministeriums für Wohnen,
    Stadtentwicklung und Bauwesen gelten seit heute "bessere Förderkonditionen" bei
    den Neubauförderprogrammen KFN und KNN. Dazu Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Wir begrüßen die heutige Meldung sehr. Mit den neuen Förderkonditionen sinken
    die Zinsen im Neubauförderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) um 0,6
    Prozentpunkte auf 2,3 Prozent; im Programm Klimafreundlicher Neubau im
    Niedrigpreissegment (KNN) sogar von 2,2 auf 0,8 Prozente.

    Jede Wachstumsinitiative ist ein Schritt in die richtige Richtung - aber die
    Senkungen müssen dauerhaft abgesichert werden. Nur so werden potentielle
    Häuslebauer wieder Vertrauen fassen und investieren.

    Zudem müssen weitere Maßnahmen folgen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte
    EH55-Programm muss endlich starten und im Bundeshaushalt 2026 solide und
    attraktiv ausgestattet werden.

    Eigentlich ist alles klar: Die Menschen wollen bauen und die Bauunternehmen
    stehen bereit. Jetzt muss die Politik die Voraussetzungen schaffen."

