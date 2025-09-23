Baugewerbe zu neuen Neubauförderkonditionen
Langfristigkeit entscheidend für Bauinvestitionen
Berlin (ots) - Laut einer Meldung des Bundesministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen gelten seit heute "bessere Förderkonditionen" bei
den Neubauförderprogrammen KFN und KNN. Dazu Felix Pakleppa,
Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Wir begrüßen die heutige Meldung sehr. Mit den neuen Förderkonditionen sinken
die Zinsen im Neubauförderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) um 0,6
Prozentpunkte auf 2,3 Prozent; im Programm Klimafreundlicher Neubau im
Niedrigpreissegment (KNN) sogar von 2,2 auf 0,8 Prozente.
Stadtentwicklung und Bauwesen gelten seit heute "bessere Förderkonditionen" bei
den Neubauförderprogrammen KFN und KNN. Dazu Felix Pakleppa,
Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Wir begrüßen die heutige Meldung sehr. Mit den neuen Förderkonditionen sinken
die Zinsen im Neubauförderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) um 0,6
Prozentpunkte auf 2,3 Prozent; im Programm Klimafreundlicher Neubau im
Niedrigpreissegment (KNN) sogar von 2,2 auf 0,8 Prozente.
Jede Wachstumsinitiative ist ein Schritt in die richtige Richtung - aber die
Senkungen müssen dauerhaft abgesichert werden. Nur so werden potentielle
Häuslebauer wieder Vertrauen fassen und investieren.
Zudem müssen weitere Maßnahmen folgen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte
EH55-Programm muss endlich starten und im Bundeshaushalt 2026 solide und
attraktiv ausgestattet werden.
Eigentlich ist alles klar: Die Menschen wollen bauen und die Bauunternehmen
stehen bereit. Jetzt muss die Politik die Voraussetzungen schaffen."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6123840
OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Senkungen müssen dauerhaft abgesichert werden. Nur so werden potentielle
Häuslebauer wieder Vertrauen fassen und investieren.
Zudem müssen weitere Maßnahmen folgen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte
EH55-Programm muss endlich starten und im Bundeshaushalt 2026 solide und
attraktiv ausgestattet werden.
Eigentlich ist alles klar: Die Menschen wollen bauen und die Bauunternehmen
stehen bereit. Jetzt muss die Politik die Voraussetzungen schaffen."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6123840
OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Autor folgen