Langfristigkeit entscheidend für Bauinvestitionen

Berlin (ots) - Laut einer Meldung des Bundesministeriums für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen gelten seit heute "bessere Förderkonditionen" bei

den Neubauförderprogrammen KFN und KNN. Dazu Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Wir begrüßen die heutige Meldung sehr. Mit den neuen Förderkonditionen sinken

die Zinsen im Neubauförderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) um 0,6

Prozentpunkte auf 2,3 Prozent; im Programm Klimafreundlicher Neubau im

Niedrigpreissegment (KNN) sogar von 2,2 auf 0,8 Prozente.





Jede Wachstumsinitiative ist ein Schritt in die richtige Richtung - aber die

Senkungen müssen dauerhaft abgesichert werden. Nur so werden potentielle

Häuslebauer wieder Vertrauen fassen und investieren.



Zudem müssen weitere Maßnahmen folgen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte

EH55-Programm muss endlich starten und im Bundeshaushalt 2026 solide und

attraktiv ausgestattet werden.



Eigentlich ist alles klar: Die Menschen wollen bauen und die Bauunternehmen

stehen bereit. Jetzt muss die Politik die Voraussetzungen schaffen."



