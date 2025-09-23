Neue Bewertungschancen für die Future-Fuels-Aktie. Sind das die erhofften Signale für einen Kursanstieg? (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFuture Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Future Fuels
    Lüdenscheid (ots) - Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) ,
    "Future Fuels" oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das
    Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um die
    Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt "Hornby
    Basin", das sich rund 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet,
    aufzunehmen.

    Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels Inc. ist das Projekt "Hornby", das
    das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein
    geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen,
    darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt
    Future Fuels das Konzessionsgebiet "Covette" in der Region James Bay in Quebec,
    das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

    Die für 2025 genehmigte Feldsaison erstreckt sich von September bis in den
    Spätherbst und konzentriert sich zunächst auf eine umfassende geophysikalische
    Gravitationsbodenuntersuchung im Gebiet des Uransystems "Mountain Lake". Diese
    hochauflösende Untersuchung, die in Kooperation mit den Spezialfirmen "Dahrouge
    Geological Consulting" und "EarthEx Geophysical Solutions" durchgeführt wird,
    umfasst rund 540 Gravitationsmessstationen auf einer Fläche von etwa 12
    Quadratkilometern. Die Messstationen werden dabei in einem engmaschigen Raster
    von 200 Meter voneinander entfernten Linien mit jeweils 100 Meter
    Stationsabstand positioniert.

    Das gesamte Programm wird logistisch von Kugluktuk aus mit
    Hubschrauberunterstützung koordiniert. Ergänzend zur Gravitationsuntersuchung
    sind weitere Prospektionsarbeiten geplant, die geologische Kartierungen,
    gezielte Gesteins-, Boden- und Geschiebemergelprobenahmen sowie eine
    luftgestützte geophysikalische Untersuchung umfassen können.

    Ziel der hochauflösenden Gravitätsmessungen ist die Identifizierung von
    Alterationssystemen und strukturellen Merkmalen, die sowohl für
    diskordanzgebundene Uranmineralisierung als auch für in Sedimenten beherbergte
    Kupfermineralisierung vielversprechende Indikatoren darstellen.

    Die "Nunavut Planning Commission" ("NPC") hat bestätigt, dass das vom
    Unternehmen vorgeschlagene Arbeitsprogramm von der Prüfung durch das Nunavut
    "Impact Review Board" ("NIRB") ausgenommen ist, da es unter eine in Anhang "12-1
    des Nunavut Agreement" aufgeführte Kategorie von Arbeiten fällt und keine
    kumulativen Umweltbedenken aufwirft. Die Aufsichtsbehörden, darunter
    "Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada" ("CIRNAC"), die
    "Kitikmeot Inuit Association" ("KIA") und das "Nunavut Water Board", wurden
    entsprechend informiert.

    Abbildung 1: Karte mit den geplanten Gravitationsmessstationen. (https://www.akt
    ienempfehlungen24.de/pressemitteilung/FutureFuelsInc-23-09-2025?utm_source=dpa&u
    tm_medium=Finanznachricht&utm_campaign=Future+Fuels+Inc)

    Rob Leckie, President und CEO, zeigte sich betont optimistisch:

    "Der Erhalt der Explorationsgenehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für
    Future Fuels, da wir jetzt mit den Feldarbeiten auf dem Projekt Hornby beginnen
    können. Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, freuen wir uns auf den
    unmittelbaren Beginn unseres Phase-1-Programms."

    Umwelt- und Gemeindeengagement

    Future Fuels hat einen umfassenden Umwelt- und Wildtiermanagementplan mit
    strengen Maßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen auf die Karibus,
    Moschusochsen und Zugvögel umgesetzt, darunter saisonale zeitliche
    Beschränkungen, Flughöhenprotokolle und Pufferzonen rund um empfindliche
    Lebensräume. Die Zusammenarbeit mit der "Kitikmeot Inuit Association", der
    "Hunters and Trappers Organization" und der Gemeinde Kugluktuk wird fortgesetzt,
    und das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen offenen Dialog und die
    Beteiligung der lokalen Bevölkerung an seinen Explorationsprogrammen ein.

    Ausblick - das sind die nächsten Steps:

    Aufbauend auf den Ergebnissen der Feldsaison 2025 plant Future Fuels, im Jahr
    2026 seine erste Bohrkampagne im Projekt "Hornby Basin" durchzuführen. Das
    geplante Programm sieht Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu
    10.000 Metern, die Errichtung eines saisonalen Camps und die gesamte logistische
    Unterstützung vor. Die Anträge für die Bohrgenehmigungen werden voraussichtlich
    im Herbst 2025 eingereicht. Im letzten Unternehmens-Update hatte das Unternehmen
    bereits einen aussichtsreichen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben:

    Im Rahmen der Feldsaison 2025 plant das Unternehmen geophysikalische
    Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen sowie geochemische Probenahmen.
    Ergänzend sind geophysikalische Flugvermessungen vorgesehen. Die Arbeiten
    konzentrieren sich zunächst auf staatliche Flächen ("Crown Land"); Maßnahmen auf
    Gebieten der Inuit ("Inuit Owned Lands") sind aktuell nicht vorgesehen. Die
    entsprechenden Genehmigungsanträge wurden bei den zuständigen Aufsichtsbehörden
    eingereicht.

    Zentraler Bestandteil des Explorationsprogramms 2025 ist eine hochauflösende
    Gravitationsbodenuntersuchung auf einem rund zwölf Quadratkilometer großen
    Areal. Die Erhebung erfolgt durch zwei mobile Feldteams mit
    Hubschrauberunterstützung und basiert auf einem engmaschigen Raster mit
    Messstationen im 50-Meter-Abstand, ausgelegt auf Linien im Abstand von 200
    Metern. Ziel ist es, strukturelle Merkmale und Alterationszonen zu
    identifizieren, die potenziell mit Uran- oder Kupfermineralisierungen in
    Zusammenhang stehen.

    Parallel dazu sollen geologische Kartierungen und gezielte Probenahmen von
    Gestein, Boden und Geschiebemergel durchgeführt werden. Diese ergänzenden
    Arbeiten sollen helfen, priorisierte Zielzonen zu definieren und sowohl
    hyperspektrale Anomalien als auch mittels Künstlicher Intelligenz generierte
    Explorationsziele zu überprüfen. Insgesamt zielt das Programm auf die
    systematische Weiterentwicklung von Frühphasen-Zielen innerhalb eines
    Explorationskorridors, der das Potenzial für intrusionsbedingte,
    diskordanzgebundene und sedimentgebundene Uranvorkommen sowie in Sedimenten
    lagernde Kupfersysteme aufweist - Lagerstätten, die entscheidende Elemente für
    die globale Energiewende enthalten.

    Bereits jetzt wird parallel zur Feldarbeit 2025 an der logistischen und
    operativen Planung für ein erstes Diamantbohrprogramm im Jahr 2026 gearbeitet.

    Dieses würde die erste unterirdische Untersuchung des Projekts durch das
    Unternehmen darstellen und den nächsten Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einer
    potenziellen Erschließung markieren. Vorgesehen ist ein Bohrvolumen von bis zu
    10.000 Metern auf priorisierten Zielstrukturen. Flankiert werden soll die
    Kampagne durch ein saisonales Feldcamp sowie die gesamte unterstützende
    Infrastruktur, einschließlich Hubschrauberstationierung, Wasserversorgung und
    Abfallentsorgung.

    Das Hornby-Projekt gewinnt vor dem Hintergrund eines sich rasant wandelnden
    Marktumfelds zunehmend an Bedeutung.

    Der globale Uranmarkt befindet sich in einer strukturellen Transformation: Auf
    Jahre der Unterinvestition folgt nun eine Phase, in der das Angebot hinter der
    exponentiell steigenden Nachfrage zurückbleibt. Diese fundamentale
    Marktasymmetrie gilt als Ausgangspunkt für nachhaltige Preissteigerungen - ein
    klassisches Umfeld für substanzielle Rohstoffrenditen.

    Treiber dieser Entwicklung ist nicht zuletzt die digitale Transformation.

    Der globale Ausbau von Hyperscale-Rechenzentren zur Abdeckung wachsender
    KI-Anwendungen erzeugt eine enorme Nachfrage nach CO2-freier, grundlastfähiger
    Energie. Eine Anforderung, die ausschließlich die Kernenergie zuverlässig
    erfüllen kann. Technologiekonzerne wie Microsoft, Google, Amazon und Meta haben
    diese Entwicklung längst antizipiert und setzen strategisch auf nukleare
    Versorgungssicherheit: von langfristigen Abnahmeverträgen über Investitionen in
    modulare Reaktortechnologien bis hin zu exklusiven Partnerschaften mit
    Kraftwerksbetreibern.

    Kernenergie etabliert sich so zunehmend als kritische Infrastruktur der
    digitalen Zukunft.

    Diese tektonischen Marktverschiebungen werden flankiert durch geopolitische
    Entwicklungen und regulatorische Impulse. Die EU-Taxonomie hat die
    Klassifizierung der Kernenergie als nachhaltige Technologie besiegelt, während
    gleichzeitig ein wachsender Trend zum "Supply-Chain-Reshoring" den Bedarf an
    Uran aus politisch stabilen Regionen verstärkt.

    In diesem Spannungsfeld aus technologischer Disruption, geopolitischer
    Neuordnung und wachsendem Rohstoffbedarf rücken Explorationsunternehmen mit
    hochwertigen Projekten in sicheren Jurisdiktionen in den Fokus. Future Fuels
    Inc. positioniert sich mit dem "Hornby-Projekt" als einer der spannendsten
    Frühphasen-Player im Sektor. Die Region beherbergt über 40 wenig erforschte
    Uranvorkommen, darunter auch die historische Mountain-Lake-Lagerstätte - ein
    geologisches Erbe mit aussichtsreichem Potenzial.

    Dieser Sektor dürfte vor einer umfassenden Neubewertung stehen.

    Wenn immer mehr Anleger und Investoren Gefallen an diesem Unternehmen gefunden
    haben - davon sollte man nach dem positiven News-Flow der letzten Wochen
    ausgehen - werden sie zunehmend bullish und kaufen entweder zum ersten Mal oder
    bauen ihre vorhandenen Positionen aus. Wer jetzt in die Future Fuels Inc. (ISIN:
    CA36118K1084 | WKN: A40TUW) einsteigt, dürfte bald schon hervorragende
    Gewinnaussichten haben: Das Kursniveau ist noch vergleichsweise niedrig und in
    den nächsten Jahren dürfte hier ein riesiges Upside-Potential vorhanden sein.

