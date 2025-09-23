    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Eurozonen-Leitindex mit Gewinnen - Zürich leicht im Minus

    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag teilweise zulegen können. Weitere Rekorde an den US-Börsen, die sich zuletzt moderat bewegten, gaben erneut keine größeren Impulse. Zum Handelsende notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,56 Prozent höher bei 5.472,39 Punkten. Auch der Pariser Cac 40 erholte sich nach seinem verhaltenen Wochenstart. Außerhalb des Euroraums verlor der vortags moderat freundliche Londoner FTSE 100 0,04 Prozent auf 9.223,32 Punkte. Der Züricher SMI schloss 0,19 Prozent tiefer mit 12.102,61 Punkten. Er hatte zu Wochenbeginn ebenfalls ein wenig zugelegt./gl/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
