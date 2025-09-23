Aktien Europa Schluss
Eurozonen-Leitindex mit Gewinnen - Zürich leicht im Minus
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag teilweise zulegen können. Weitere Rekorde an den US-Börsen, die sich zuletzt moderat bewegten, gaben erneut keine größeren Impulse. Zum Handelsende notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,56 Prozent höher bei 5.472,39 Punkten. Auch der Pariser Cac 40 erholte sich nach seinem verhaltenen Wochenstart. Außerhalb des Euroraums verlor der vortags moderat freundliche Londoner FTSE 100 0,04 Prozent auf 9.223,32 Punkte. Der Züricher SMI schloss 0,19 Prozent tiefer mit 12.102,61 Punkten. Er hatte zu Wochenbeginn ebenfalls ein wenig zugelegt./gl/men
