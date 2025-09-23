ATX legt zu - Rückenwind von der Wall Street

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienmarkt in Wien schließt mit Plus von 0,71%.
    • ATX Prime steigt um 0,69% auf 2.319,26 Punkte.
    • Wirtschaftsstimmung in Eurozone verbessert sich leicht.
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Aktienmarkt in Wien hat den Handel am Dienstag mit klaren Aufschlägen beendet. Der Leitindex ATX schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 4.641,44 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime stieg um 0,69 Prozent auf 2.319,26 Zähler. Wie an anderen wichtigen europäischen Märkten dürften die Rekordstände an den US-Börsen am Vortag für Kaufstimmung gesorgt haben. Der Dow Jones setzte seinen Rekordlauf am Dienstag fort.

    Für Impulse sorgten auch Konjunkturdaten aus Europa. Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat einer Umfrage zufolge auch im September etwas zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex - für Industrie und Dienstleister zusammen - stieg leicht um 0,2 auf 51,2 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Vor allem in Deutschland gab es deutliche Zuwächse. In Großbritannien gab ein vergleichbares Barometer unerwartet deutlich nach.

    Nachrichten oder Analystenkommentare zu heimischen Unternehmen lagen keine vor. Stärkster Wert im Prime-Segment waren Agrana mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent. Zumtobel büßten am anderen Ende des Kurszettels 1,2 Prozent ein. Die schwergewichteten Banken verzeichneten Gewinne. Bawag , Erste Group und RBI legten zwischen 0,1 und 2,9 Prozent an Wert zu./spo/mik/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Erste Group Bank Aktie

    Die Erste Group Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 83,50 auf Tradegate (23. September 2025, 17:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Erste Group Bank Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 34,09 Mrd..

    Erste Group Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.




