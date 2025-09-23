Bijou Brigitte planea abrir tiendas en España y Portugal (FOTO)
Bijou Brigitte, planea expandir significativamente su red de tiendas en España y
Portugal en los próximos años.
"Vemos un gran potencial en estos dos mercados y, por lo tanto, seguiremos
ampliando la presencia de nuestra marca. Nuestro enfoque se centra en
ubicaciones con gran afluencia, en zonas peatonales y centros comerciales de
grandes ciudades, así como en las principales regiones turísticas de la
península ibérica", afirma Roland Werner, CEO de Bijou Brigitte.
Sobre Bijou Brigitte:
La empresa, que cotiza en bolsa, presenta actualmente las últimas tendencias en
bisutería y accesorios en 18 países y en unas 900 tiendas (datos de finales de
junio de 2025), así como en línea en http://www.bijou-brigitte.com/es .
Fue fundada en Hamburgo en 1963. Desde 1999, opera en España con unas 100
sucursales. A finales de 2019, se lanzó el BB-Club en España, un programa de
fidelización de Bijou Brigitte.
El concepto del éxito del grupo se basa, por un lado, en su exclusiva selección
de productos y su atractiva relación calidad-precio y, por otro, en el diseño de
sus tiendas, con un llamativo mobiliario. Por todo ello, la marca Bijou Brigitte
es reconocida internacionalmente, no solo en Alemania.
http://www.bijou-brigitte.com/es
http://www.tiktok.com/@bijoubrigitteofficial
http://www.instagram.com/bijoubrigitte
http://www.facebook.com/bijoubrigitte
http://www.pinterest.de/bijoubrigitte
http://www.youtube.com/user/BijouBrigitteNews
Persona de contacto para consultas de prensa::
Vera Frankenthal
Senior Manager PR & Communications
Teléfono: +49 40 606 09 - 165
Correo electrónico: mailto:Vera.Frankenthal@bijou-brigitte.com
Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/14136/6123849
OTS: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
ISIN: DE0005229504
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bijou Brigitte Aktie
Die Bijou Brigitte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 40,60 auf Tradegate (23. September 2025, 18:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bijou Brigitte Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Bijou Brigitte bezifferte sich zuletzt auf 328,86 Mio..
Bijou Brigitte zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,0800 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bijou Brigitte - 522950 - DE0005229504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bijou Brigitte. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Großer Irrtum, Kater, denn BB liefert bereits die Superlative Botschaft:
Kommentar: Finde den Fehler! Offensichtlich bietet die IT-Leiterin einen (abhör)sicheren Raum für den Austausch und die Verbreitung von Desinformation (neudeutsch: Fake News)? Da komme ich mir aber jetzt als begeisterter LOVISA-Fan so richtig „klein“ vor! Denn die wahren Größenverhältnisse der Protagonisten geraten mächtig durcheinander. Quasi: Schwergewicht (Lovisa) vs. Leichtgewicht (BB).
Mal schauen, ob BB am 9.9.25 mit der Veröffentlichung des Konzern-HJ-Finanzberichts auf dem Teppich bleibt und keine weiteren maßlosen Übertreibungen (zuletzt 4.12.24 konsequenter Expansionskurs) abliefert? Obwohl: Etwas mehr an Transparenz und Aktualität wäre durchaus angebracht und wünschenswert. Schließlich gehören bereits 2/3 vom lfd. GJ der Vergangenheit an! Und reichen damit weit über das 1. HJ hinaus! Warten wir es ab, ob BB neue „Duftmarken“ setzt und die Prognose für das GJ 2025 bestehen bleibt oder sogar tendenziell verbessert.
Die BB-Aktie lungert seit 10 Wochen unter der 40‑EUR‑Marke, als hätte sie dort Dauerurlaub gebucht. Gelingt endlich der Ausbruch? "Meine" Lovisa hat es bereits geschafft und notiert seit 6 Börsentagen deutlich darüber, wenn auch nur in Währung AUD. Behält damit auch in Sachen Kurssteigerung klar die Führung!
Nach der amerikanischen Muttergesellschaft (Chapter 11) und den Konkursanträgen der europäischen Tochtergesellschaften in Frankreich, Österreich, Belgien, Niederlanden und UK musste nun auch die Claire's Germany GmbH Insolvenz anmelden:
Welcher Ländermarkt (Tochterges.) folgt wohl als Nächstes?:
-Claire's Switzerland GmbH
-Claire's Czeck Republic s.r.o
-Claire's Hungary Kft.
-Claire's Italy S.R.L. Unipersonale
-Claire's Luxembourg S.a.r.l.
-Claire's Poland sp. z o.o
-Whiteclaire's Acessorios Portugal Unipessoal LDA
-Claire's Assessories Spain S.L.U.
Für Lovisa wird das ein gefundenes Fressen werden. Vielleicht fallen für BB noch ein paar Krümel ab?
Die Monatsperformance der Lovisa-Aktie für August 2025 ist im Vergleich zu BB fulminant (gilt %-mäßig auch auf 1-Jahres- [39 vs. 13] und insbesondere 5-Jahressicht [487 vs. 62]):
Kommentar: Natürlich wird Lovisa die Pleite von Claire’s bestmöglich ausnutzen, denn sie sind global aufgestellt und haben schon lange zwei Augen auf diesen Wettbewerber. Die werden sich bestimmt länderbezogen die Rosinen herauspicken.
Claire’s hat zwar in Nordamerika durch den Einstieg der PE-Gesellschaft Ames Watson eine (halbe) Rettungsleine erhalten, aber das wird keine schnelle und m.E. dauerhafte Lösung sein. Ob der bankrotte Schmuckhändler auch für sein Europa-Geschäft einen oder mehrere Käufer findet, steht in den Sternen.
Gruß
Er ist wieder da...... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif