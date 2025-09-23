    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBijou Brigitte AktievorwärtsNachrichten zu Bijou Brigitte
    Bijou Brigitte planea abrir tiendas en España y Portugal (FOTO)

    Hamburgo (ots) - El grupo alemán de artículos de bisutería que cotiza en bolsa,
    Bijou Brigitte, planea expandir significativamente su red de tiendas en España y
    Portugal en los próximos años.

    "Vemos un gran potencial en estos dos mercados y, por lo tanto, seguiremos
    ampliando la presencia de nuestra marca. Nuestro enfoque se centra en
    ubicaciones con gran afluencia, en zonas peatonales y centros comerciales de
    grandes ciudades, así como en las principales regiones turísticas de la
    península ibérica", afirma Roland Werner, CEO de Bijou Brigitte.

    Sobre Bijou Brigitte:

    La empresa, que cotiza en bolsa, presenta actualmente las últimas tendencias en
    bisutería y accesorios en 18 países y en unas 900 tiendas (datos de finales de
    junio de 2025), así como en línea en http://www.bijou-brigitte.com/es .

    Fue fundada en Hamburgo en 1963. Desde 1999, opera en España con unas 100
    sucursales. A finales de 2019, se lanzó el BB-Club en España, un programa de
    fidelización de Bijou Brigitte.

    El concepto del éxito del grupo se basa, por un lado, en su exclusiva selección
    de productos y su atractiva relación calidad-precio y, por otro, en el diseño de
    sus tiendas, con un llamativo mobiliario. Por todo ello, la marca Bijou Brigitte
    es reconocida internacionalmente, no solo en Alemania.

    http://www.bijou-brigitte.com/es

    http://www.tiktok.com/@bijoubrigitteofficial

    http://www.instagram.com/bijoubrigitte

    http://www.facebook.com/bijoubrigitte

    http://www.pinterest.de/bijoubrigitte

    http://www.youtube.com/user/BijouBrigitteNews

    Persona de contacto para consultas de prensa::

    Vera Frankenthal
    Senior Manager PR & Communications
    Teléfono: +49 40 606 09 - 165
    Correo electrónico: mailto:Vera.Frankenthal@bijou-brigitte.com

    Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/14136/6123849
    OTS: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
    ISIN: DE0005229504
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bijou Brigitte Aktie

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bijou Brigitte Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bijou Brigitte bezifferte sich zuletzt auf 328,86 Mio..

    Bijou Brigitte zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,0800 %.

    Bijou Brigitte zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,0800 %.




