Bijou Brigitte planea abrir tiendas en España y Portugal (FOTO)

Nach der amerikanischen Muttergesellschaft (Chapter 11) und den Konkursanträgen der europäischen Tochtergesellschaften in Frankreich, Österreich, Belgien, Niederlanden und UK musste nun auch die Claire's Germany GmbH Insolvenz anmelden:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/10427/board/20250829155542-unternehmensregister-veroeffentlichung.jpg

Quelle: Unternehmensregister





Welcher Ländermarkt (Tochterges.) folgt wohl als Nächstes?:

-Claire's Switzerland GmbH

-Claire's Czeck Republic s.r.o

-Claire's Hungary Kft.

-Claire's Italy S.R.L. Unipersonale

-Claire's Luxembourg S.a.r.l.

-Claire's Poland sp. z o.o

-Whiteclaire's Acessorios Portugal Unipessoal LDA

-Claire's Assessories Spain S.L.U.





Für Lovisa wird das ein gefundenes Fressen werden. Vielleicht fallen für BB noch ein paar Krümel ab?

Die Monatsperformance der Lovisa-Aktie für August 2025 ist im Vergleich zu BB fulminant (gilt %-mäßig auch auf 1-Jahres- [39 vs. 13] und insbesondere 5-Jahressicht [487 vs. 62]):





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/10427/board/20250829155957-lovisa-vs-bb.jpg





Während die Lovisa-Investoren vor Freude strahlen, müssen die BB-Aktionäre weiterhin (gewohnt) darben...





Kommentar: Natürlich wird Lovisa die Pleite von Claire’s bestmöglich ausnutzen, denn sie sind global aufgestellt und haben schon lange zwei Augen auf diesen Wettbewerber. Die werden sich bestimmt länderbezogen die Rosinen herauspicken.

Wenn die unternehmerische Führung bei BB weiterhin so zögerlich und ideenlos bleibt wie unter CEO Roland Werner, wird das Unternehmen wohl kaum von dieser Pleite profitieren und seinen Wohlstand mehren.

Claire’s hat zwar in Nordamerika durch den Einstieg der PE-Gesellschaft Ames Watson eine (halbe) Rettungsleine erhalten, aber das wird keine schnelle und m.E. dauerhafte Lösung sein. Ob der bankrotte Schmuckhändler auch für sein Europa-Geschäft einen oder mehrere Käufer findet, steht in den Sternen.





Es bleibt spannend, die weitere Entwicklung zu verfolgen. Wird bestimmt nicht meine letzte Meldung und Beitrag dazu sein!





Gruß

Kiemeler