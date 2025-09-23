JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der geplante Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior sollte den Schuldenabbau des Chemiekonzerns vorantreiben, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entgegen des von Lanxess genannten Basis-Kaufpreises von rund 1,2 Milliarden Euro rechnet der Experte nach einer Anpassung durch die Entwicklung des operativen Ergebnisses mit einer Bewertung der Anteile von etwa 700 Millionen Euro./rob/niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,52 % und einem Kurs von 24,02EUR auf Tradegate (23. September 2025, 18:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
