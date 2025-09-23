JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea dürfte sich fortsetzen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Luxusmarke La Prairie dürfte weiterhin Gegenwind zu spüren bekommen./niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 89,76EUR auf Tradegate (23. September 2025, 18:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 101
Kursziel alt: 101
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
