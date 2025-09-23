JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea dürfte sich fortsetzen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Luxusmarke La Prairie dürfte weiterhin Gegenwind zu spüren bekommen./niw/menVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 89,76EUR auf Tradegate (23. September 2025, 18:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

