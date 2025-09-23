DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte angesichts der Aufrüstung in Europa einer der Hauptauftragnehmer sein, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Künftig könne Rheinmetall durch den angestrebten Zukauf der NVL-Werft auch das bestehende Potenzial bei maritimer Wehrtechnik adressieren./rob/niw/menVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 1.913EUR auf Tradegate (23. September 2025, 18:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



