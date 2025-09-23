    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte angesichts der Aufrüstung in Europa einer der Hauptauftragnehmer sein, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Künftig könne Rheinmetall durch den angestrebten Zukauf der NVL-Werft auch das bestehende Potenzial bei maritimer Wehrtechnik adressieren./rob/niw/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 1.913EUR auf Tradegate (23. September 2025, 18:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Holger Schmidt
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


