Ausstellung visueller Werke "Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit".

Die China Media Group präsentiert "Beauty in Harmony, Destiny in Unity"

(Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit), eine Ausstellung bildender Kunst

im Hauptquartier der Vereinten Nationen am Dienstag, dem 23. September, um 11:00

Uhr, zeitgleich mit der UN-Generalversammlung 2025. Die Ausstellung markiert den

80. Jahrestag der Vereinten Nationen und soll zum Nachdenken über die

Gründungsvision der Organisation anregen. Außerdem lädt sie die Teilnehmer dazu

ein, darüber nachzudenken, wie die Menschheit gemeinsam eine globale

Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufbauen kann. Durch visuelles

Storytelling möchte die Ausstellung sowohl die Ideale hervorheben, die die UNO

seit acht Jahrzehnten leiten, als auch die anhaltende Relevanz dieser Prinzipien

in der heutigen vernetzten Welt.





Mit einer vielfältigen Sammlung von Gemälden und Multimedia-Werken zeichnet die

Ausstellung die Entwicklung und Umsetzung der Kernideale der UN nach. Die

Exponate beleuchten konkrete Fortschritte in Schlüsselbereichen, die für die

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung sind, darunter

Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Innovationen im Bereich grüne Energie,

globale Gesundheit und internationale Friedenssicherung. Die Ausstellung hebt

nicht nur globale Bemühungen hervor, sondern auch Chinas Beiträge zur Erreichung

dieser Ziele. Beiträge internationaler Künstler und junger Kreativer

unterstreichen zusätzlich die Rolle von Kreativität, Vorstellungskraft und

Hoffnung bei der Gestaltung einer nachhaltigen und inklusiven Zukunft.



Die Ausstellung soll den Dialog zwischen einem breiten Publikum fördern,

darunter Diplomaten, Vertreter der Zivilgesellschaft, Künstler und Jugendliche.

Durch die Verknüpfung politischer Ziele mit menschlichen Geschichten und

kreativem Ausdruck soll die Veranstaltung sinnvolle Gespräche anregen, die zu

Zusammenarbeit und Engagement inspirieren können. Durch diese Schnittstelle von

Kunst, Kultur und globaler Governance möchte "Beauty in Harmony, Destiny in

Unity" das interkulturelle Verständnis fördern und den gemeinsamen Fortschritt

bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beschleunigen.



