Ausstellung visueller Werke "Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit"
Ausstellung visueller Werke "Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit".
Die China Media Group präsentiert "Beauty in Harmony, Destiny in Unity"
(Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit), eine Ausstellung bildender Kunst
im Hauptquartier der Vereinten Nationen am Dienstag, dem 23. September, um 11:00
Uhr, zeitgleich mit der UN-Generalversammlung 2025. Die Ausstellung markiert den
80. Jahrestag der Vereinten Nationen und soll zum Nachdenken über die
Gründungsvision der Organisation anregen. Außerdem lädt sie die Teilnehmer dazu
ein, darüber nachzudenken, wie die Menschheit gemeinsam eine globale
Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufbauen kann. Durch visuelles
Storytelling möchte die Ausstellung sowohl die Ideale hervorheben, die die UNO
seit acht Jahrzehnten leiten, als auch die anhaltende Relevanz dieser Prinzipien
in der heutigen vernetzten Welt.
Mit einer vielfältigen Sammlung von Gemälden und Multimedia-Werken zeichnet die
Ausstellung die Entwicklung und Umsetzung der Kernideale der UN nach. Die
Exponate beleuchten konkrete Fortschritte in Schlüsselbereichen, die für die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung sind, darunter
Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Innovationen im Bereich grüne Energie,
globale Gesundheit und internationale Friedenssicherung. Die Ausstellung hebt
nicht nur globale Bemühungen hervor, sondern auch Chinas Beiträge zur Erreichung
dieser Ziele. Beiträge internationaler Künstler und junger Kreativer
unterstreichen zusätzlich die Rolle von Kreativität, Vorstellungskraft und
Hoffnung bei der Gestaltung einer nachhaltigen und inklusiven Zukunft.
Die Ausstellung soll den Dialog zwischen einem breiten Publikum fördern,
darunter Diplomaten, Vertreter der Zivilgesellschaft, Künstler und Jugendliche.
Durch die Verknüpfung politischer Ziele mit menschlichen Geschichten und
kreativem Ausdruck soll die Veranstaltung sinnvolle Gespräche anregen, die zu
Zusammenarbeit und Engagement inspirieren können. Durch diese Schnittstelle von
Kunst, Kultur und globaler Governance möchte "Beauty in Harmony, Destiny in
Unity" das interkulturelle Verständnis fördern und den gemeinsamen Fortschritt
bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beschleunigen.
(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV vertrieben.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Justizministerium in Washington, D.C.)
